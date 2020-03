Alerte rouge — Editions de l'Archipel

Aujourd'hui, « Alerte rouge » de James Patterson et Marshall Karp, paru le 9 janvier 2020 aux Éditions Editions de l'Archipel.

Sa citation préférée :

« New York est sans doute un melting-pot, mais c’est indéniablement Brooklyn qui donne tout son sel à ce mélange des cultures. Il suffit de poser son doigt au hasard sur n’importe quel point du globe, on peut être certain de trouver à Brooklyn une communauté originaire de la région concernée. »

Pourquoi ce livre ?

Parce que même sans avoir lu les précédents romans du NYPD Red , le lecteur sera tout de suite captivé par l’énergie et la complicité du duo d’enquêteurs. Zach Jordan et Karen McDonald se connaissent depuis longtemps et fonctionnent comme un vieux couple qui sait anticiper le mouvement de l’autre. Orbitent autour d’eux plusieurs personnages secondaires dont on a envie d’en savoir davantage comme Q, un proxénète qui fait aussi office d’informateur.

Parce que ce qu'un des éléments principaux qui incite à lire ce livre est la différence de traitement entre riches et moins riches. Pour épargner les plus fortunés, la justice peut se révéler moins prioritaire qu'une réélection politique, qu'un scandale étouffé dans l'œuf ou qu'un simple coup de fil à une célébrité en colère. Les agents du NYPD Red sont obligés de faire preuve de diplomatie même si ce n'est pas le cœur de leur métier.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Le NYPD Red chargé d’assurer la sécurité des riches concitoyens de New York est sur le pied de guerre. En quelques heures, une bombe a explosé lors d’un dîner caritatif, faisant un mort, et une réalisatrice de documentaire a été assassinée lors d’une séance de sadomasochisme.

Les personnages. Zach Jordan est un enquêteur qui a du mal à percer face à sa partenaire Karen McDonald, casse-cou qui n’a peur de rien, pas même de sa hiérarchie. Tous les deux forment un duo équilibré mais se cachent parfois des éléments l’un à l’autre.

Les lieux. New York, entre quartiers chics et quartiers chauds.

L’époque. De nos jours avec une surmédiatisation de n’importe qui d’un peu connu.

L’auteur. James Patterson est un écrivain américain, auteurs de nombreux romans pour adultes et pour enfants, toujours en tête des ventes de livres du New York Times. On lui doit notamment la série de romans Alex Cross, dont Le Masque de l’araignée a mis en scène Morgan Freeman au cinéma. Il cosigne la série des NYPD Red avec Marshall Karp, auteur de romans policiers, publicitaire et scénariste pour la télévision et le cinéma.

Ce livre a été lu en me rêvant dans un taxi jaune new-yorkais.

