Les abattus — Payot & Rivages

Les lectures coups de cœur, ça se partage.

Notre communauté vous recommande chaque jour un nouveau livre.

Aujourd’hui, « Les abattus » de Noëlle Renaude, paru le 12 février 2020 aux Éditions Payot & Rivages.

Cassiopée, contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres » et blogueuse, vous recommande Les abattus de Noëlle Renaude, paru le 12 février 2020 aux Éditions Payot & Rivages.

Sa citation préférée :

« Le ciel délavé par la chaleur est juste une plaque de fonte. »

Pourquoi ce livre ?

Parce que j’ai été totalement conquise par l’écriture de Noëlle Renaude , elle a une force particulière, que je peine à expliquer. On dirait que beaucoup de choses sont « contenues » mais prêtes à exploser. Et ça se sent dans les phrases, dans les mots. Ils sont posés, puissants, porteurs de sens, entraînant le lecteur dans cet univers en demi-teinte où tout n’est peut-être qu’apparence… Cela crée une atmosphère étrange, où tout peut changer d’un moment à l’autre, tant la banalité de la mort fait partie de la vie… et peut bouleverser, ou pas, la linéarité des jours…

, elle a une force particulière, que je peine à expliquer. On dirait que beaucoup de choses sont « contenues » mais prêtes à exploser. Et ça se sent dans les phrases, dans les mots. Ils sont posés, puissants, porteurs de sens, entraînant le lecteur dans cet univers en demi-teinte où tout n’est peut-être qu’apparence… Cela crée une atmosphère étrange, où tout peut changer d’un moment à l’autre, tant la banalité de la mort fait partie de la vie… et peut bouleverser, ou pas, la linéarité des jours… Parce que la personnalité des différents protagonistes est à découvrir. Tous ont une part d’ombre, des tourments cachés, une particularité délicate à partager… Le jeune homme et le flic sont les plus captivants, parce qu’on apprend d’eux petit à petit, au fil des pages, découvrant ce qui a été tu. La construction en trois parties est également intéressante, les unes et les autres se complétant, s’éclairant jusqu’aux révélations finales.

Tous ont une part d’ombre, des tourments cachés, une particularité délicate à partager… Le jeune homme et le flic sont les plus captivants, parce qu’on apprend d’eux petit à petit, au fil des pages, découvrant ce qui a été tu. La construction en trois parties est également intéressante, les unes et les autres se complétant, s’éclairant jusqu’aux révélations finales. Parce que ce roman est vraiment abouti, réussi, surprenant, abordable tout en restant dans un registre d’expression qui flirte avec le théâtre tant les scènes décrites sont « palpables » en peu de mots. Pour moi, c’est non seulement une magnifique découverte mais également un recueil que je n’oublierai pas de sitôt tant les personnages et le fond et la forme m’ont marquée.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. On suit la vie d’un jeune garçon, issu d’une famille pauvre. On le voit grandir, se débrouiller seul. La violence est sous-jacente et fait partie de son quotidien.

Les personnages. Le jeune garçon, ses frères, sa demi-sœur, ses parents. Un ami de son âge, un vieux notaire et un policier.

Les lieux. Une petite ville de Province

L’époque. Trois époques : 1960-1983/1983-1984/2018

L’auteur. Née en 1949, après des études en Histoire de l’Art et Esthétique puis en Langues Orientales et la traduction d’un recueil de nouvelles de Oé Kenzaburo, Noëlle Renaude commence à écrire à 27 ans, brutalement, et presque immédiatement des textes destinés au théâtre. Les abattus est son premier roman.

Ce livre a été lu avec. Ce livre a été pour moi une riche découverte. L’écriture m’a fascinée, je m’en suis littéralement imprégnée, je n’avais pas envie que ça s’arrête. J’étais scotchée aux pages.

Vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu ? Rejoignez notre communauté en cliquant ici