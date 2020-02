Les Optimistes — Les Escales

Valérie A, contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande Les Optimistes de Rebecca Makkai, paru le 16 janvier 2020 aux éditions Les Escales.

Sa citation préférée :

« Et puis il y avait la liste des connaissances qui étaient déjà malades., qui cachaient des lésions sur leurs bras mais pas sur leurs visages, qui toussaient horriblement, maigrissaient à vue d’œil, attendaient que leur état s’aggrave – ou qui étaient allongés à l’hôpital, qui avaient pris l’avion pour mourir auprès de leurs parents, et au sujet desquelles on écrirait dans les journaux qu’elles étaient mortes de pneumonie. Pour l’instant, seuls quelques noms étaient inscrits mais il y avait de la place sur cette place. Bien trop de place. »

Pourquoi ce livre ?

Parce que Rebecca Makkai décrit avec réalisme les souffrances physiques et morales endurées par les hommes atteints du sida au début de cette épidémie, les angoisses de ceux qui ne le sont pas ou pas encore, et le traumatisme vécu par leurs proches.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. A Chicago, en 1985, dans le quartier de Boystown, Yale Tishman et sa bande d’amis – artistes, activistes, journalistes ou professeurs… – vivent la vie libre qu’ils s’étaient toujours imaginée. Lorsque le sida frappe leur communauté de plein fouet, peu à peu, tout s’effondre auteur d’eux.

Les personnages. Yale galeriste, Charlie son compagnon, Fiona sœur du meilleur ami de Yale, Richard photographe.

Les lieux. Quartier de Boystown ou le ghetto gay à Chicago, Paris.

L’époque. De 1985 à 2015.

L’auteur. Rebecca Makkai est née le 20 avril 1978 à Chicago, où elle vit actuellement. Les Optimistes, roman plusieurs fois distingué après avoir conquis des dizaines de milliers de lecteurs aux Etats-Unis, est son 2e roman traduit en français.

Ce livre a été lu avec tristesse face à la souffrance et la détresse des hommes atteints de cette maladie, avec empathie aussi face à la détresse des proches, et révolte face aux mensonges et déni.

