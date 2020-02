Aurora Squad - Episode_01 — Casterman

Aujourd’hui, « Aurora Squad – Episode_01 » de Amie Kaufman & Jay Kristoff est paru le 5 février 2020 aux éditions Casterman.

Anne-So Echos de Mots, blogueuse littéraire jeunesse et contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande Aurora Squad - Episode 01, série SF jeune adulte signée Amie Kaufman & Jay Kristoff, dont le premier tome est paru le 5 février 2020 aux éditions Casterman.

Sa citation préférée :

« Ma respiration devient creuse, comme si quelqu’un m’écrasait la poitrine. Je ne peux quand même pas mourir au milieu d’un conflit dont je ne comprends rien, sur une station spatiale, dans le futur. Si ? »

Pourquoi ce livre ?

Parce que Aurora Squad est le brillant premier tome d’un space opera intergalactique co-écrit par les auteurs de la très acclamée série Illuminae. Plonger dans cette nouvelle série, c’est ouvrir son esprit à la découverte d’un roman SF young-adult qui garde les codes du genre tout en apportant un vent de fraîcheur avec lui. Le lecteur rencontre ici sept jeunes têtes brûlées formant l’escadron 312. Seuls contre tous, ces jeunes gens rebelles, sarcastiques et talentueux devront garder la foi et faire équipe pour lutter contre un ennemi dont ils ne comprennent pas les motivations.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Tyler sauve Auri, une humaine cryogénisée dérivant dans un vaisseau perdu depuis 200 ans. Avec un escadron composé de têtes brûlées dont personne ne veut, il va devoir aider la jeune fille à fuir ceux qui la pourchassent. Mais pourquoi ceux qu’il croyait être bons s’en prennent-ils à son équipe ?

Les personnages. Une humaine réveillée de cryogénisation après 200 ans, un Alpha charmeur et sûr de lui, une négociatrice aux charmes indéniables, une as du pilotage au fort caractère, un mécano Traskien ceinture noire de sarcasmes, une scientifique légèrement sociopathe et un Syldrathi mystérieux aux accès de rage.

Les lieux. Quelque part dans l’espace.

L’époque. L’histoire se déroule en 2380.

L’auteur. Après le succès des dossiers lluminae, les deux auteurs australiens Amie Kaufman et Jay Kristoff s’associent de nouveau pour nous offrir Aurora Squad. Ils ont tous deux reçu un prix Aurealis (de la meilleure nouvelle de fantasy pour lui et du meilleur roman jeune adulte pour elle) en 2013.

Ce livre a été lu avec plaisir par Anne-So Echos de Mots, blogueuse spécialisée dans la littérature jeunesse et ado. « Pour moi, la lecture peut être aussi bien un plaisir personnel dans lequel on court se réfugier qu’une excuse pour échanger et rencontrer d’autres lecteurs. Je suis une amoureuse des mots toujours intéressée par de nouvelles découvertes. »

