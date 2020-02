Vis-à-Vis — Gallmeister

Aujourd'hui, « Vis-à-Vis » de Peter Swanson, paru le 6 février 2020 aux Éditions Gallmeister.

Sa citation préférée :

« Et maintenant c’est ma vie à moi qu’elle a saccagée. Avant de rencontrer Henrietta Mazur, j’avais deux vies toutes les deux très simples, chacune rassurante et gratifiante à sa manière. Et voilà qu’elle débarque de nulle part et fait fusionner ces deux existences en une seule. Un foutu sac de nœuds. »

Pourquoi ce livre ?

sont détaillés et travaillés avec soin et offre une profondeur indéniable à ce roman. S’ils semblent a priori terriblement différents, une sorte de solitude et de mélancolie se dégagent des deux protagonistes et créent un lien perturbant entre eux. Matthew est particulièrement fascinant. Il est une sorte de puzzle ; une énigme que l’on apprend à résoudre au fil des pages grâce aux indices disséminés avarement et habilement par l’auteur. Parce que Vis-à-vis est un thriller psychologique rondement mené ; tantôt introspectif, tantôt libérateur et toujours palpitant. Peter Swanson joue avec ses lecteurs et les prend dans une toile narrative habilement tissée pour ne plus les lâcher. Efficace et brillant.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Hen est une femme bipolaire sous traitement. Toujours psychologiquement fragile, elle emménage dans un nouveau quartier avec son mari pour laisser le passé derrière eux. Malheureusement, c’est sûr, le voisin est un meurtrier… A moins que tout cela ne soit qu’un épisode psychotique ?

Les personnages. Hen, talentueuse illustratrice. Lloyd, son mari toujours présent et attentif à la santé mentale de sa femme. Matthew, professeur dans un lycée qui vit dans la maison d’à côté, avec sa femme Mira.

Les lieux. L’histoire se déroule aux États-Unis ; à Boston, Massachusetts.

L’époque. L’intrigue se déroule de nos jours.

L’auteur. Peter Swanson est un auteur américain né en 1968. Il signe plusieurs thrillers, notamment Parce qu'ils le méritaient, finaliste du Ian Fleming Steel Dagger 2015 et lauréat du New England Society Book Award 2016.

Ce livre a été lu avec plaisir par Anne-So Echos de Mots, blogueuse spécialisée dans la littérature jeunesse et ado. « Pour moi, la lecture peut être aussi bien un plaisir personnel dans lequel on court se réfugier qu’une excuse pour échanger et rencontrer d’autres lecteurs. Je suis une amoureuse des mots toujours intéressée par de nouvelles découvertes. »

