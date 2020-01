Les Passeurs de Lumière #2 — Autoédition

Aujourd’hui, « Les Passeurs de Lumière #2 » de Blandine P. Martin, paru le 20 janvier 2020 en autoédition.

Sa citation préférée :

« Dans quelques jours, je serai testée sur mes aptitudes de Passeur de Lumière. Le temps est passé plus vite que je ne l’aurais imaginé. »

Pourquoi ce livre ?

Parce que la fin du premier tome était frustrante ? Oh que oui ! Est-ce que cette chère Blandine P. Martin pouvait mettre le niveau encore plus haut avec celle du second ? Carrément, elle l’a fait, tout juste un mois après la sortie du premier tome !

Parce que dans ce tome 2, j'ai adoré voir Serena mieux mise en avant, bien que ce ne soit pas un de mes persos chouchous. J'ai apprécié cette mise en lumière (sans jeu de mots avec le titre de l'œuvre).

, bien que ce ne soit pas un de mes persos chouchous. J’ai apprécié cette mise en lumière (sans jeu de mots avec le titre de l’œuvre). Parce que le passé d’un des personnages refait surface et que cela va faire quelques dégâts. Oui, Blandine P. Martin est du genre à faire hurler ses lecteurs lorsqu’ils tournent la dernière page d’un tome qui n’est pas le dernier, vous êtes prévenus.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Enfin prête à voler de ses propres ailes, Elisa gagne en autonomie. Pourtant, une ombre plane au-dessus de la jeune femme et de tout le groupe dont l’équilibre s’avère encore fragile.

Les personnages. Les personnages évoluent, leurs relations également. Elisa s’émancipe et grandit de belle manière.

Les lieux. Tout comme pour le premier tome, nous sommes principalement à Londres. Mais les missions peuvent mener les personnages ailleurs.

L’époque. Contemporaine.

L’auteur. Romancière passionnée par les sentiments bruts et intenses, Blandine P. Martin compte déjà plus de 17 romans à son actif, dont certains traduits en italien, en anglais et en espagnol. Ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est toucher le cœur de ses lecteurs.

Ce livre a été lu avec empressement au début, frustration à la fin, attente en tournant la dernière page…

