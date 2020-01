ROMANCE « Broken » de Jane Devreaux et Laura Devillard est paru autoédité en janvier 2020

Aujourd'hui, « Broken » de Jane Devreaux et Laura Devillard est paru le 9 janvier 2020 en auto-édition.

Sa citation préférée :

« Personne n’avait encore découvert mon corps nu avant l’accident et je ne peux m’empêcher leur en vouloir de m’avoir volé ces instants. Comme s’il n’était pas suffisant de renoncer à son indépendance, il fallait aussi que je fasse le deuil de ma fierté ! »

Pourquoi ce livre ?

Parce que cette romance écrite à quatre mains est intense et captivante. Le rythme est haletant, les pages se tournent toutes seules. Ce livre qui s’épanouit petit à petit parle de handicap. Ayez vos mouchoirs à portée de main. Vous en aurez besoin.

Le rythme est haletant, les pages se tournent toutes seules. Ce livre qui s’épanouit petit à petit parle de handicap. Ayez vos mouchoirs à portée de main. Vous en aurez besoin. Parce que j’ai adoré les personnages, ils sont bien construits. Colyna est le personnage qui m’a le plus touché. J’ai aimé la découvrir et avec elle un corps qu’elle ne reconnaît pas et des soins qui ne lui laissent plus aucune intimité. Tout cela rend dingue.

Colyna est le personnage qui m’a le plus touché. J’ai aimé la découvrir et avec elle un corps qu’elle ne reconnaît pas et des soins qui ne lui laissent plus aucune intimité. Tout cela rend dingue. Parce que l’absence de fioritures m’a particulièrement touchée, ainsi que le côté brut et dur qu’impose le fait de réapprendre les gestes les plus simples, de s’adapter à un nouvel environnement, de devoir gérer et s’apprivoiser.

ainsi que le côté brut et dur qu’impose le fait de réapprendre les gestes les plus simples, de s’adapter à un nouvel environnement, de devoir gérer et s’apprivoiser. Parce que les autrices manient parfaitement les mots pour nous faire ressentir toute une palette d’émotions, passant de la douceur à l’angoisse en quelques pages. Les descriptions sont parfaites. Les personnages sont attachants et touchants. Et on comprend mieux les difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite. On voit leur vie autrement !

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Je croyais ma vie parfaite, j’imaginais que rien ne pouvait m’atteindre… j’avais tort. Je m’appelle Colyna Macklean. Je suis allongée sur un lit d’hôpital, dans un corps qui refuse de fonctionner. Je suis incapable de bouger. Puis, il est entré dans ma vie…

Les personnages. Mozart et Colyna vont se découvrir et ensemble, apprendre à s’aimer et apprendre à aimer leurs nouveaux corps. Ensemble, ils sont vraiment parfaits.

Les lieux. États-Unis.

L’époque. De nos jours.

L’auteur. Jane Devreaux et Laura Devillard on écrit une histoire en collaboration. Laura Devillard rêvait d’écrire un livre plein d’espoir qui évoque ce qui se dissimule derrière le handicap.

Ce livre a été lu avec plaisir par Stéphanie « I love books ».

