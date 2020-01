Elise « Pommedereinette », contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande Les choses humaines de Karine Tuil, paru le 22 août 2019 aux éditions Gallimard et lauréat des prix Interallié et Goncourt des lycéens.

Sa citation préférée :

« On était souvent déçu par la vie, par soi, par les autres. On pouvait tenter d’être positif, quelqu’un finissait par vous cracher sa négativité au visage, ça s’annulait, on crevait de cet équilibre médiocre, mais lentement, par à-coups, avec des pauses lénifiantes qui proposaient une brève euphorie : une gratification quelconque, l’amour, le sexe – des fulgurances, l’assurance d’être vivant. C’était dans l’ordre des choses. On naissait, on mourait ; entre les deux, avec un peu de chance, on aimait, on était aimé, cela ne durait pas, tôt ou tard, on finissait par être remplacé. Il n’y avait pas à se révolter, c’était le cours invariable des choses humaines. »