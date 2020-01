POLAR « Tueuses en talons aiguilles » d’Alain et Jean-Paul Bouchon est paru en novembre 2019 chez Moissons Noires

Tueuses en talons aiguilles — Moissons Noires

Christian Dorsan, écrivain, bloggueur et contributeur de la première heure du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande Tueuses en talons aiguilles d’Alain et Jean-Paul Bouchon, paru le 13 novembre 2019 aux Éditions Moissons Noires.

Sa citation préférée :

« La main réarme et tire à nouveau ; Une fois ; Deux fois ; Silence ; Autour on entend l’humidité de la forêt goutter paisiblement ; C’est fini. Il faut rentrer. »

Pourquoi ce livre ?

Parce que voici un polar jubilatoire : quand les criminels passent à travers du filet de la justice ou ne respectent pas les conditions de leur remise en liberté, un commando haut en couleur se met à les exécuter. Et tout cela se passe sur la route qui relie Poitiers à Limoges.

Parce que loin d'être un polar dit rural, c'est une quête de justice, et d'abord de justice sociale, qui est menée. Entre des substituts dévorés d'ambition, un journaliste qui joue les poils à gratter, on est perdu au début du récit pour trouver les assassins. Mais lorsqu'on découvre qui se cache derrière ce commando expéditif, on le regrette car le lecteur est gagné à sa cause et à leur sympathie.

Parce que ce commando est sympathique et son histoire est aussi l'histoire d'une génération. Pour celles et ceux qui aiment les fins explosives !



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Un commando baptisé Anatole Deibler se substitue à la justice dans la région du Poitou entre Châtellerault, Poitiers et Limoges. Trois meurtres sont déjà recensés, commis par des femmes en talons aiguilles.

Les personnages. Eric Baudiffer prof solitaire, Josephin Martinel journaliste, Lise Gustin Gorenlot fille de la première victime et femme délaissée, le Frère Papinet et toute la magistrature du Poitou…

Les lieux. Nord Poitou.

L’époque. Epoque actuelle avec de flash black sur la période hippie.

L’auteur. Alain et Jean-Paul Bouchon sont frères et ont publié des romans séparément. Passionnés par le polar et leur région, ce roman est le troisième écrit à quatre mains.

Ce livre a été lu avec jubilation par Christian Dorsan : « Les descriptions des victimes et des personnages sont délicieuses, l’histoire de ce commando est un folklore d’un autre temps ! »

