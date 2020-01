Le suspect — Fleuve Noir

Aujourd'hui, « Le Suspect » de Fiona Barton, paru le 9 janvier 2020 aux Éditions Fleuve Noir.

Audrey57, contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande « Le suspect » de Fiona Barton, paru le 9 janvier 2020 aux Éditions Fleuve Noir.

Sa citation préférée :

« Je les observe tous, ces visages que je connais si bien. J’ai eu peur avec ces personnes […] Pourtant, tout à coup, je suis une étrangère parmi elles. Je suis devenue le sujet. »

Pourquoi ce livre ?

Parce que dans ce troisième roman de Fiona Barton, on retrouve la journaliste Kate Waters, que l’on avait déjà suivie dans les deux précédents romans de l’auteure : La Veuve et La Coupure. Mais cette fois l’enquête s’annonce plus intime pour elle et risque de bouleverser le quotidien de sa famille. J’ai trouvé le personnage de Kate beaucoup plus complet que dans les autres romans, et j’ai apprécié sa force et sa détermination.

avec ce besoin de scoop, d’exclusivité et la concurrence entre les journaux. L’auteure montre également comment les journalistes peuvent être intrusifs envers les familles mais aussi les liens étroits qu’ils entretiennent avec la police, la façon dont ils s’aident et se refilent les infos. Parce que la construction du récit se fait à travers plusieurs personnages. Les passages de Kate, de la mère d’une des filles, de l’inspecteur ou même des mails d’Alex pendant son voyage. La détresse des parents, la façon dont l’enquête avance, la manière dont on trouve le suspect idéal, la façon dont Kate mène ses recherches et la réalité des faits qui doucement nous dévoile ce qui s’est passé à Bangkok sont très bien décrits.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. 2 jeunes filles de 18 ans disparaissent lors d’un voyage en Thaïlande, leurs familles se retrouvent aussitôt sous les projecteurs des médias : désespérées, paniquées et exposées jusque dans leur intimité. La journaliste Kate Waters, toujours avide d’un bon papier, suit l’affaire.

Les personnages. Kate Waters la journaliste, les inspecteurs de police Alex et Rosie, les deux jeunes filles disparues, les familles angoissées, Jake le fils de Kate.

Les lieux. La Thaïlande, Bangkok, l’Angleterre.

L’époque. Fin de l’été 2014.

L’auteur. Fiona Barton est journaliste. Elle a notamment écrit pour le Daily Mail, a été rédactrice pour le Daily Telegraph et rédactrice en chef du Mail on Sunday. Elle vit aujourd’hui dans le Sud-Ouest de la France.

Ce livre a été lu avec. L’auteure n’enchaîne pas les rebondissements, l’enquête est lente et minutieuse, certaines choses sont évidentes dès le départ, mais pourtant je ne me suis pas ennuyée pendant ma lecture. J’étais vraiment été prise dans ce roman et impatiente d’en connaître l’issue.

