Aujourd'hui, « 3509 mots supplémentaires pour embellir mes conversations » de Régis Moulu, paru le 3 décembre 2019 aux Éditions Unicités.

Cassiopée, contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Livres et blogueuse, vous recommande « 3509 mots supplémentaires pour embellir mes conversations » de Régis Moulu, paru le 3 décembre 2019 aux Éditions Unicités.

Sa citation préférée :

"Chacun pourra aussi en lire cinq minutes et l’ouvrir au hasard comme un petit trésor ou comme un recueil de poèmes, presque au gré de son humeur." (extrait de la 4e de couverture)

Pourquoi ce livre ?

Parce que 3509 mots, c’est du sang neuf pour nos conversations . Mais par-dessus tout, il y a le plaisir de la découverte (voire de la redécouverte) de tous ces termes que l’auteur remet au goût du jour en nous les offrant dans un ouvrage de poche que l’on peut emporter partout ! Ce recueil permet non seulement d’augmenter son vocabulaire mais également d’être en état de curiosité intellectuelle constante car forcément, on ne retient pas tout et on y revient !

. Mais par-dessus tout, il y a le plaisir de la découverte (voire de la redécouverte) de tous ces termes que l’auteur remet au goût du jour en nous les offrant dans un ouvrage de poche que l’on peut emporter partout ! Ce recueil permet non seulement d’augmenter son vocabulaire mais également d’être en état de curiosité intellectuelle constante car forcément, on ne retient pas tout et on y revient ! Parce que l’auteur a construit cet ouvrage au gré de ses lectures lorsqu’il rencontrait un mot qu’il avait envie de mieux connaître. Ensuite lui est venue l’idée de partager, d’étoffer. Notre langue est si riche qu’il serait dommage de se priver de toutes les nuances qu’elle peut proposer.

lorsqu’il rencontrait un mot qu’il avait envie de mieux connaître. Ensuite lui est venue l’idée de partager, d’étoffer. Notre langue est si riche qu’il serait dommage de se priver de toutes les nuances qu’elle peut proposer. Parce que les mots, c’est tellement beau… Ça murmure à l’oreille, ça chante sur les lèvres, ça vibre dans les silences, ça se glisse sous la langue, ça fait danser les poètes et ça fait rêver les lecteurs !



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Un dictionnaire différent…

Les personnages. Les mots ressuscitent et prennent vie et ne veulent pas disparaître…

Les lieux. A utiliser partout sans modération…

L’époque. Toutes !

L’auteur. Né à Verdun en 1968, Régis Moulu a fait de longues études universitaires. Homme d’ouverture et d’échange, il se rend en milieu scolaire pour des conférences et des interventions. Directeur de la Compagnie du Chercheur d’Arbres, il aime les mots pour leur portée expressive et l’univers qu’ils charrient.

Ce livre a été lu par petites touches, en butinant, d’une page à l’autre sans ordre particulier, par Cassiopée. "Je me suis régalée avec ce que je lisais, prononçant parfois à haute voix pour mieux m’imprégner des nouveaux vocables : prosopopée, cérulé, etc."

