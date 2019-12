Laisse le monde tomber — French Pulp

Sa citation préférée :

On ne peut se battre contre l’évolution du monde





Pourquoi ce livre ?

Parce que lorsque l’auteur nous décrit le quotidien des forces de l’ordre, on se rend compte de la dangerosité de leur métier, des angoisses de leur famille, des choix qu’ils doivent faire dans l’urgence. Il leur faut agir toujours et encore. Se reposer, s’arrêter ? Impossible quand les événements violents se multiplient. Le lecteur est pris dans ce mouvement, il suit la peur au ventre, il cherche une lueur d’espoir pour s’accrocher et croire que demain est un autre jour… Même s’il n’est pas meilleur, ni plus calme.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Une cité de banlieue et une série de crimes. De jeunes policiers doivent mener l’enquête mais se retrouvent confrontés à la violence sociale et humaine…

Les personnages. Jef, un flic idéaliste parfois un peu lâche, Hélène, sa collègue mal dans sa peau, Tracy elle aussi dans la police mais ailleurs. Les habitants de la cité et tous ceux qui gravitent autour…

Les lieux. Une cité de banlieue en France.

L’époque. Contemporaine.

L’auteur. Jacques Olivier Bosco dit JOB, est né en 1967, élevé dans l’univers noir de Léos Carax et de Wim Wenders, il fréquente les catacombes par le tunnel des chemins de fer et plonge dans littérature avec la Trilogie Noire de Mallet, Goodis, Djian, Ravallec, Fante et Bukowski.

Ce livre a été lu par Cassiopée « le cœur serré, les mains glacées, cherchant une infime lueur à laquelle m’accrocher. Mais l’écriture est magnétique donc on reste scotché aux pages ! »

