Aujourd'hui, « Wicca T1 – Le Manoir des Sorcelage » de Marie Alhinho, paru le 3 octobre 2019 aux Éditions Poulpe Fictions

Anne-So Echos de Mots, blogueuse littéraire jeunesse et contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande Wicca T1 – Le Manoir des Sorcelage de Marie Alhinho, paru le 3 octobre 2019 aux éditions Poulpe Fictions

Sa citation préférée :

La magie n’est pas l’apanage des wiccans uniquement, commença Nana quand tout le monde fut calmé. Nous sommes plus sensibles à la magie que les autres humains, mais nous n’avons jamais formé une race à part. Chacun peut avoir accès à son énergie surnaturelle, s’il prend le temps d’écouter son corps.

Pourquoi ce livre ?

Parce que Wicca est un roman jeunesse moderne et mordant ! Recommandé dès 9 ans. On y retrouve la famille Sorcelage, des wiccans, et particulièrement les enfants Avril et Octobre. Ces derniers pratiquent donc en secret une magie bienveillante mais doivent le cacher à tous ; particulièrement à leur meilleure amie Nour… jusqu'à ce que cette dernière ne découvre la vérité ! Alors que le cercle de pierres magiques qui protège la région est brisé, Avril et ses amis – contre l'avis des adultes de la famille, bien sûr – feront tout pour ramener la situation à la normale et empêcher d'anciens démons de resurgir.

Parce que Marie Alhinho nous fait découvrir la wicca, une forme de magie ancestrale toujours pratiquée aujourd'hui (et de plus en plus). Pour les Sorcelage comme pour tout les wiccans, le lien avec la nature et ce qu'elle offre est très fort. Entre autels, rituels, grimoires, démons originaux et compagnie, le roman déborde de surnaturel et saura ravir les fans du genre.

Parce que le Manoir dans lequel vit la famille est un personnage à part entière ; avec son propre caractère, sa propre âme. J'ai aimé cette idée de l'autrice qui est en adéquation avec l'esprit ouvert, attentif aux choses et magique de la wicca. Il est bien l'exemple parfait que les héros de ce roman ne manquent jamais de relief et offrent tous quelque chose à l'histoire. Entre l'amour si généreux d'Octobre, les insécurités d'Avril et la quête d'identité de Nour, Marie Alhinho nous régale avec une galerie de personnages captivants auxquels le lecteur peut aisément s'identifier.

Parce que Wicca est un très bon roman jeunesse à la trame captivante, au rythme soutenu et à l'humour indéniable. Les personnages sont géniaux, les descriptions sont immersives, les frissons sont au rendez-vous et d'importants messages sur la famille, l'amitié mais aussi l'acceptation de soi sont amenés avec intelligence. Ajoutez à tout cela une écriture fluide au ton à la fois mystérieux et léger et un livre-objet magnifique orné de superbes illustrations et vous obtenez une petite pépite à mettre dans les mains des jeunes lecteurs… ou des plus vieux ayant gardé leur âme d'enfant !



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Avril et Octobre, comme leurs ancêtres, pratiquent en secret la wicca, une forme de magie naturelle et bienveillante. Lorsque le cercle de pierres magiques qui protège la région est brisé, ils peuvent compter sur leur meilleure amie Nour et le feu follet H pour empêcher d’anciens démons de resurgir.

Les personnages. Avril et Octobre sont deux frères et sœur wiccans très proches. Lui est lumineux, elle cache quelque chose de plus sombre en elle. Leur meilleure amie, Nour, n’est pas une wiccan. Lorsqu’elle découvrira la vérité, la jeune fille aidera les Sorcelage malgré sa méconnaissance de la magie.

Les lieux. Le roman se déroule majoritairement dans le manoir des Sorcelage, dans la campagne du Berry.

L’époque. L’histoire se passe de nos jours.

L’auteur. Marie Alhinho est une autrice jeunesse française. Elle signe également la série Orphéa Fabula publiée également chez Poulpe Fictions.

Ce livre a été lu avec plaisir par Anne-So Echos de Mots, blogueuse spécialisée dans la littérature jeunesse et ado. « Pour moi, la lecture peut être aussi bien un plaisir personnel dans lequel on court se réfugier qu’une excuse pour échanger et rencontrer d’autres lecteurs. Je suis une amoureuse des mots toujours intéressée par de nouvelles découvertes. »

