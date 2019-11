« Les Grands cerfs »: Chronique d'une extinction annoncée

Les grands cerfs — Grasset

Aujourd'hui, « Les grands cerfs » de Claudie Hunzinger est paru le 5 septembre 2019 aux Éditions Grasset.

Kravis, contributeur du groupe de lecture 20 Minutes, vous recommande « Les grands cerfs » de Claudie Hunzinger, paru le 5 septembre 2019 aux Éditions Grasset.

Sa citation préférée :

« Et j’avais aussi compris, et ça me suffoquait presque d’étonnement, ce qui nous liait : nous n’étions pas seulement des contemporains, les cerfs et nous, arrivés ici la même année du XXe siècle, nous étions des frères. »

Pourquoi ce livre ?

Parce que Claudie Hunzinger nous fait partager, sous la forme d'un journal, la passion croissante qu'elle a pour la nature et son « obsession » de contempler des cerfs. C'est quasiment fusionnel : « J'aurais aimé approcher leurs présences, connaître leurs pensées, pénétrer leurs méditations, dormir dans leurs yeux, écouter dans leurs oreilles… », écrit-elle.

Parce que l'auteure nous initie à la connaissance des cervidés, sous tous les angles, nous apprend à distinguer un 8-cors à petites fourches et un 10 à l'oreille coupée net, un autre qui porte en 12, un autre qui a un double maître andouiller, ce qu'on appelle aussi un surandouiller. La vie du clan, au fil des pages, n'a plus de secrets pour nous.

Parce que l'auteure, via sa narratrice, dit clairement son inquiétude, son angoisse, son désarroi, face à l'extinction des espèces : « En dix ans. Ça s'est passé en dix ans », écrit-elle. « Sous nos yeux. Et j'en ai pris conscience seulement cet été-là ». Plus loin : « Il me semblait entendre s'élever de la terre un immense Office des morts. Que personne n'entendait ».



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Pamina, écrivaine et naturaliste fervente, mène une vie d’ermite avec son compagnon Nils au fin fond d’une forêt des Vosges. Elle passe une bonne partie de ses jours et de ses nuits à l’affût des grands cerfs. Ceux-ci disparaissent un à un. Son parti est pris : tout faire pour arrêter l’hécatombe.

Les personnages. Les cerfs peuvent être considérés comme les personnages centraux de ce roman. La narratrice, Pamina, serait certainement d’accord avec ça. Autour d’elle, Nils, son compagnon, Léo, photographe animalier et ouvrier papetier à Colmar, qui l’initie à la pratique de l’affût.

Les lieux. L’action se situe dans les Vosges alsaciennes. Pamina et Nils habitent la vieille métairie des Hautes-Huttes, au fin fond d’une forêt sombre, au terme d’une voie sans issue. Un lieu de nulle part où flotte un parfum d’utopie.

L’époque. C’est un roman d’époque, une époque délétère, la nôtre, où la collapsologie devient une discipline à part entière. La narratrice mentionne dans son récit le jour où Le Monde titrait « La sixième extinction de masse est en cours » et annonçait la disparition des espèces.

L’auteur. Écrivaine et artiste plasticienne, Claudie Hunzinger est née à Colmar (Haut Rhin). Auteure de plusieurs romans parmi lesquels La langue des oiseaux, dans lesquels elle fait partager son amour de la nature. Mais Les grands cerfs, souligne-t-elle, est son premier livre « engagé ».

Ce livre a été lu avec attention et sympathie. Sur fond de brame et de raire, c’est la voix d’une amoureuse de la nature, qui court dans ce livre, la voix d’une femme qui rêve d’une symbiose entre le genre animal et le genre humain, qui aime la poésie, qui apprécie moins les chasseurs, et qui refuse de passer son chemin.

