Aujourd'hui, « La vie sans toi » de Xavier De Moulins, paru le 27 mars 2019 aux Éditions JC Lattès.

Brigitte Alouqua, contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres » et blogueuse, vous recommande La vie sans toi de Xavier De Moulins, paru le 27 mars 2019 aux Éditions JC Lattès.

Sa citation préférée :

« Je ne sais pas depuis quand Eva n’a pas pleuré. Je me demande souvent si ça lui arrive encore, quand le chagrin la surprend, et comment elle s’y prend avec lui. Si elle s’en écarte comme on esquive un poignard, ou si au contraire, elle se soumet à lui. »



Pourquoi ce livre ?

Parce que non seulement le récit est très bien construit, l’intrigue est cohérente et très prenante à lire, l’auteur fait le choix de chapitres assez courts ce qui donne une bonne vitesse de lecture, des personnages auxquels il est impossible de ne pas s’attacher dès les premiers instants, et bien d’autres choses encore.

l’intrigue est cohérente et très prenante à lire, l’auteur fait le choix de chapitres assez courts ce qui donne une bonne vitesse de lecture, des personnages auxquels il est impossible de ne pas s’attacher dès les premiers instants, et bien d’autres choses encore. Parce que ce que l’auteur fait monter l’angoisse crescendo et je me suis surprise à avoir une boule au ventre plus les pages défilaient. J’en suis également venue à me poser énormément de questions sur le pourquoi du comment, sur les tenants et aboutissants.

je me suis surprise à avoir une boule au ventre plus les pages défilaient. J’en suis également venue à me poser énormément de questions sur le pourquoi du comment, sur les tenants et aboutissants. Parce qu’il arrive qu’on ne distingue plus le vrai du faux, avec l’impression de sombrer dans la folie. Si la couverture peut faire penser à une romance, nous sommes bel et bien dans un thriller où le côté psychologique est fortement poussé et intense. La psychologie est travaillée à un point que l’on pourrait se demander si l’auteur n’aurait pas fait des années d’études dans ce domaine, j’ai trouvé que c’était tellement travaillé et d’une cohérence extraordinaire que cela en devenait réellement flippant.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Lorsque survient un drame, nous avons chacun notre manière de l’affronter, de faire face à nos peurs et nos angoisses. Certaines personnes, comme Eva, se retranchent dans le travail pour ne plus penser à rien, d’autres tombent en dépression, d’autres encore trouvent des moyens plus ou moins légaux.

Les personnages. Eva et Paul. On s’attache très vite à eux de par ce qu’ils ont vécu.

Les lieux. Honnêtement, cela fait maintenant un moment que je l’ai lu, je ne me souviens plus exactement l’endroit précis…

L’époque. Contemporaine.

L’auteur. Xavier de Moulins est journaliste, présentateur du 19h45 sur M6, et de l’émission 66 minutes. Il est l’auteur de cinq romans, parmi lesquels, chez Lattès, Que ton règne vienne (2014), Charles Draper (2016), Les Hautes lumières (2017).

Ce livre a été lu avec angoisse par Brigitte Alouqua : « Depuis toujours j’ai une passion pour la lecture, c’est naturellement que j’ai ouvert mon blog en 2014 afin d’y partager cette passion. »

