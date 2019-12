Les Liés — Cyplog

Les lectures coups de coeur, ça se partage.

Notre communauté vous recommande chaque jour un nouveau livre.

Aujourd'hui, « Les Liés » de Elle Séveno est paru le 10 octobre 2019 aux Éditions Cyplog

Holly Goli, contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande Les Liés d’ Elle Séveno, paru le 10 octobre 2019 aux éditions Cyplog.

Sa citation préférée :

Tout mon être s’impatientait de l’accueillir dans ma tête, dans ma vie. Je ne ressentais aucune répulsion pour lui. Aucune méfiance. J’étais déjà un livre ouvert.

Pourquoi ce livre ?

Parce que ce roman mélange différents genres littéraires : romance, fantastique, dystopie. Et le tout est savamment dosé ! On rit, on pleure, on a peur… Un ascenseur émotionnel incroyable.

: romance, fantastique, dystopie. Et le tout est savamment dosé ! On rit, on pleure, on a peur… Un ascenseur émotionnel incroyable. Parce que le concept des Liés est unique et différent de ce que propose Elle Séveno d’habitude. L’auteure a choisi de mélanger plusieurs idées et cela rend son histoire totalement addictive. Impossible de lâcher le roman avant la fin.

de ce que propose Elle Séveno d’habitude. L’auteure a choisi de mélanger plusieurs idées et cela rend son histoire totalement addictive. Impossible de lâcher le roman avant la fin. Parce que j’ai eu un énorme coup de cœur ! C’est un roman que je conseille à toutes les personnes que je croise. L’univers est tellement prenant, le concept tellement intéressant, et le résultat tellement convaincant qu’il faut absolument le lire !

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Dans un futur proche, il est désormais interdit de se lier, corps et âme. Alors quand cela arrive à Carline, adolescente de 17 ans et Vadian, le beau gosse du lycée, ces deux âmes sœurs vont devoir se battre pour parvenir à survivre.

Les personnages. Nos deux jeunes héros, que tout oppose à l’origine. Mais autour d’eux gravitent aussi d’autres personnages, chacun rendant l’histoire addictive à sa manière.

Les lieux. Cela se passe majoritairement dans un lycée et ses alentours.

L’époque. Le roman se passe dans un futur proche, quand les règles ont été balayées et des lois strictes et souvent injustes régissent le monde.

L’auteur. Elle Séveno est une auteure touche à tout. Après s’être essayée à la romance dans deux styles différents (sombre ou psychologique), elle se lance le défi de publier un roman destiné à un autre public, plus adolescent, dans un autre registre, celui de la dystopie.

Ce livre a été lu par Holly Goli et « ce fut indescriptible ! Je suis passée par toute une palette d’émotions que ce soit du rire aux larmes en passant par la peur et l’angoisse. J’ai vibré au même rythme que la course de survie des deux héros, devant moi-même un personnage de l’histoire ».

Vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu ? Rejoignez notre communauté en cliquant ici