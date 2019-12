« Reflets des jours mauves » et autres secrets d'une vie

Reflets des jours mauves — Héloïse d'Ormesson

Les lectures coups de coeur, ça se partage.

Notre communauté vous recommande chaque jour un nouveau livre.

Aujourd'hui, « Reflets des jours mauves » de Gérald Tenenbaum, paru le 3 octobre 2019 aux Éditions Héloïse d'Ormesson.

Cassiopée, blogueuse et contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande Reflets des jours mauves de Gérald Tenenbaum, paru le 3 octobre 2019 aux Éditions Héloïse d'Ormesson.

Sa citation préférée :

Ces grains isolés, et cependant connectés, lui désignaient la voie à suivre pour comprendre le fonctionnement des gènes ; leur enchaînement dans la discontinuité le guidait vers une théorie du murmure et de l’écho ; leur complémentarité dans l’autonomie dessinait une perspective de résonance.

Pourquoi ce livre ?

Parce que la vie est une partition, avec ses temps forts, rapides ou lents, ses bémols, ses pauses, son tempo… et l’écriture de l’auteur est une musique. A petites touches, délicatement, avec un style céleste, le phrasé de Gérald Tenenbaum résonne en vous, il fait écho, renvoyant des mélodies qui chantent sous nos yeux et se découvrent petit à petit.

rapides ou lents, ses bémols, ses pauses, son tempo… et l’écriture de l’auteur est une musique. A petites touches, délicatement, avec un style céleste, le phrasé de Gérald Tenenbaum résonne en vous, il fait écho, renvoyant des mélodies qui chantent sous nos yeux et se découvrent petit à petit. Parce que l’auteur utilise les subtilités des hasards de la vie pour démontrer que rien n’est acquis et qu’il n’y a pas d’amour heureux (l’allusion à Aragon page 117 est un régal). Il parcourt le destin des hommes avec finesse, les laissant s’exprimer à points comptés, dans des phrases porteuses de sens, avec un vocabulaire de qualité.

pour démontrer que rien n’est acquis et qu’il n’y a pas d’amour heureux (l’allusion à Aragon page 117 est un régal). Il parcourt le destin des hommes avec finesse, les laissant s’exprimer à points comptés, dans des phrases porteuses de sens, avec un vocabulaire de qualité. Parce qu’en mathématiques, une formule ou une équation peuvent apporter un bouleversement. En poésie, c’est un mot ou une expression qui peuvent vous mettre les émotions à fleur de peau. C’est sans doute pour cela que les mathématiciens, comme l’auteur de Reflets des jours mauves, savent parler à notre cœur avec des termes qui sonnent juste.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Un généticien se confie lors d’une soirée hors du temps. Il partage un secret qui a modifié le sens de sa vie.

Les personnages. Le Professeur Lazare, généticien. Rachel, la femme qu’il aime, Ethan, un jeune journaliste et ceux qui l’écoutent.

Les lieux. Paris, une salle de réception, un café intimiste.

L’époque. Contemporaine et les années 1990 dans le passé

L’auteur. Professeur d’université, Gérald Tenenbaum est mathématicien. Il est l’auteur de plusieurs romans (en 2008, L’ordre des jours a reçu le Prix Erckmann Chatrian), d’une pièce de théâtre, de contes et de nouvelles. Il vit à Nancy.

Ce livre a été lu par Cassiopée : « J’aime les maths et la poésie, j’ai été comblée par ce roman qui réunissait les deux. L’écriture de l’auteur est telle qu’elle vous pousse à la contemplation et moi qui lis vite, je me suis retrouvée à prendre le temps de savourer chaque phrase, chaque tempo. »

Vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu ? Rejoignez notre communauté en cliquant ici