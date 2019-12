La neuvième tombe — Albin Michel

Aujourd'hui, « La neuvième tombe » de Stefan Ahnhem, paru le 4 septembre 2019 chez Albin Michel.

CharlyLivres, contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes livres », vous recommande La Neuvième tombe de Stefan Ahnhem, paru le 4 septembre 2019 chez Albin Michel.

Sa citation préférée :

Dans les autres domaines de la médecine, on est obligé d’accepter qu’un tétraplégique le reste jusqu’à la fin de ses jours. Mais en matière de psychiatrie, ce n’est pas pareil. Ils sont tous capables de guérir avec un petit traitement, quelle que soit la paralysie du bulbe dont ils souffraient au départ.

Pourquoi ce livre ?

Parce que Stefan Ahnhem se joue de ses lecteurs, il les embarque dans des fausses pistes pour mieux les perdre et leur couper le souffle, le tout en parvenant à créer une histoire cohérente du début à la fin. Ce roman est loin d’être conventionnel, tant par son dénouement que par les faiblesses des protagonistes, qu’ils soient du bon ou du mauvais côté.

Parce que cela permet d'en connaître davantage sur les relations entre le Danemark et la Suède, éloignés de seulement 4 kilomètres par un détroit. On comprend que les stéréotypes sont légion, et que ces deux pays aiment à se taquiner en toute diplomatie.

Parce qu'en plus d'élaborer un polar rondement mené, l'auteur nous embarque au cœur de la folie, où des individus sont atteints de maladies psychiatriques profondes, et d'autres tentent de les éloigner de tout scandale.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Fabien Risk est chargé d’enquêter sur la disparition du ministre de la justice alors qu’il sortait du Parlement à Stockholm. Pendant ce temps, au Danemark, Dunja Hougaard doit élucider le meurtre de la femme d’un présentateur télé.

Les personnages. Fabien Risk, inspecteur suédois dont la vie professionnelle affecte sa vie privée, et pourrait bien nuire à son mariage. Dunja Hougaard, inspectrice danoise qui doit percer dans un milieu masculin et misogyne. Chacun se sent seul bien qu’entouré de toute une équipe pour les aider dans leurs tâches

Les lieux. Du Danemark à la Suède, en passant par le détroit d’Oresund qui sépare ces deux pays.

L’époque. De nos jours, avec des secrets que voudraient conserver les plus hautes instances.

L’auteur. Stefan Ahnhem, scénariste suédois pour la télévision et le cinéma, notamment connu pour des adaptations de romans policiers très populaires en Suède. Hors cadre, son premier roman, a lui aussi connu un grand succès.

Ce livre a été lu « sans savoir ce qui m’attendait à la prochaine page » par CharlyLivres, ingénieure, passionnée de cinéma, séries et livres en tout genre.

