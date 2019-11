JEUNESSE, DES 3 ANS A l'occasion du Salon de Montreuil, du 27 novembre au 2 décembre, « 20 Minutes Livres » évoque un livre jeunesse chaque jour : aujourd’hui, « L’Enfant et les Étoiles », dès 3 ans

L'Enfant et les Étoiles — D'orbestier

Aujourd’hui, « L’Enfant et les Étoiles » de Xavier Armange & Juan Hernaz, paru le 18 octobre 2019 aux Éditions D’orbestier.

Anne-So Echos de Mots, blogueuse littéraire et contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande L'Enfant et les Étoiles de Xavier Armange & Juan Hernaz, paru le 18 octobre 2019 aux Éditions D’orbestier.

Sa citation préférée :

- L’oiseau, il peut aller dans les étoiles ? ai-je demandé. - Peut-être, s’il prend son temps, beaucoup de temps. Il frôlera la lune, saluera les cosmonautes, passera au large de Mars, se chauffera près du soleil. Il volera volera toujours plus haut, toujours plus loin, se faufilera entre les planètes et les astéroïdes. Après, il sortira de notre galaxie.

Pourquoi ce livre ?

Parce que L’Enfant et les Étoiles est un album plein de poésie. Une très grande douceur se dégage de ses pages et en fait un album parfait à partager avec les plus jeunes (à partir de 3 ans) ou même à dévorer en tant qu’adulte.

Ainsi, un enfant peut découvrir cet album avec des étoiles dans les yeux et se laisser balader dans la galaxie avec les personnages comme compagnons. Cependant, un degré de lecture plus profond, très beau et amené avec grande intelligence, est également possible pour les plus grands.

Parce que la plume de Xavier Armange est douce, poétique et agréable à découvrir. Elle est sublimée par les illustrations à couper le souffle de Juan Hernaz. Ainsi, les lecteurs auront le plaisir de découvrir un album magnifique, tant dans le fond que dans la forme.

Parce que c'est un album à mettre entre toutes les mains. Entre illustrations magnifiques et écriture poétique, il traite avec délicatesse des relations familiales, du deuil ou encore de notre place dans l'univers.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. - Pas de télé ce soir, a dit Mamie, mais j’ai beaucoup mieux… Elle a ouvert la porte de sa maison. Avec la chatte Calypso, on a marché sur la lande le long de la falaise. – Ce soir on regarde les étoiles !

Les personnages. Les personnages qui habitent ce roman sont un petit garçon et sa grand-mère. Mais n’oublions pas la chatte Calypso et, surtout, le goéland qui s’envole haut, très haut.

Les lieux. Sous les étoiles, en haut de la falaise.

L’époque. Le roman se passe de nos jours.

L’auteur. Xavier Armange est un auteur français qui signe principalement des romans et albums jeunesse. Juan Hernaz est un illustrateur espagnol travaillant pour l’édition mais également pour le théâtre, la communication ou encore la botanique.

Ce livre a été lu avec plaisir par Anne-So Echos de Mots, blogueuse littéraire spécialisée dans la littérature jeunesse et ado. « Pour moi, la lecture peut être aussi bien un plaisir personnel dans lequel on court se réfugier ou bien une excuse pour échanger et rencontrer d’autres lecteurs. Je suis une amoureuse des mots toujours intéressée par de nouvelles découvertes. »

