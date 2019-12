« 6 ans » de séparation avant de torrides retrouvailles

6 ANS — Hugo Roman

Sa citation préférée :

Fougueux, Raph l’était complètement. Ce qui me fait hésiter, c’est que je le deviens à mon tour chaque fois un peu plus quand je suis avec lui.

Pourquoi ce livre ?

Parce qu’Elle Seveno nous revient avec une romance new adult addictive au possible. 6 ans c’est LA romance à ne pas louper en cette fin d’année. C’est une histoire passionnée, un récit dans un contexte où les sensations fortes viendront se mêler à tout un tas d’émotions. J’ai adoré l’univers singulier, les personnages parfaits dans leur imperfection. J’ai été agréablement surprise par l’évolution de la romance qui promet de belles heures de lecture.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. 6 ans… Elle Seveno s’est basée sur six années pour rendre son récit singulier et captivant. Six ans d’écart entre Vic et Raph… Six ans qu’ils ne se sont pas vus… Imaginez une romance sensationnelle, des émotions renversantes, des situations qui mettent vos nerfs à rude épreuve, un érotisme intense…

Les personnages. Vic et Raphaël ont un passif. Ils se revoient après six ans d’absence. Nos héros sont passionnés, j’ai aimé leurs caractères impulsifs, la façon dont ils ont succombé à leurs sentiments si complexes. Deux héros captivants que l’on aime avec facilité !

Les lieux. Au cœur des montagnes, près d’un lac, vous allez en prendre plein les yeux. Il y a juste ce qu’il faut de descriptions pour être propulsé dans un univers naturel qui fait rêver. Si vous aimez les sports extrêmes, vous allez aimer découvrir l’environnement du roman.

L’époque. L’histoire se déroule à notre époque.

L’auteur. Elle Seveno est une jeune autrice qui démontre déjà un fort potentiel dans différents genres littéraires. Elle s’est fait connaître avec sa saga Make me bad parue aux éditions Hugo Roman. Depuis, elle ne cesse de captiver ses lecteurs grâce à ses histoires qui transmettent de beaux messages.

Ce livre a été lu avec le sourire ! « Une lecture moderne, addictive et résolument positive ! » « Je me présente, Marlène, chroniqueuse littéraire sur le blog Le monde enchanté de mes Lectures. Je partage mes avis livresques avec passion et objectivité ! »

