« Le Marchand de Sable » de la déesse de la nuit repassera par là

Laura Said, contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande Le Marchand de Sable – T2 de Gaïa Alexia, paru le 27 juin 2019 aux Éditions Hugo Roman

Sa citation préférée :

On a le temps de toute façon. On a l’éternité pour se remettre de ça et s’aimer comme nos âmes le réclament. Pour le reste… On verra.

Pourquoi ce livre ?

Parce que le tome I était si prenant, qu’il était impensable de ne pas lire rapidement la suite.

qu’il était impensable de ne pas lire rapidement la suite. Parce que malgré de mauvaises décisions qui ont conduit les personnages à se détester, voir à se haïr à certains moments, leur amour reste plus fort que tout. Et malgré leurs ressentiments, ils vont finir par se pardonner mutuellement…



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Après avoir à nouveau quitté le dieu de la lune, Nola décide de ne pas agir comme la déesse de la nuit et de tenter le tout pour le tout pour sauver son couple… et éviter la destruction des mondes par la même occasion.

Les personnages. Nola redevient Nott, la déesse de la nuit, accompagnée des autres dieux dont Mane, le marchand de sable, et sa sœur Sol, mais aussi Kvasir ou Kyle de son prénom humain.

Les lieux. Paris est moins présent dans ce tome-ci, puisqu’on voyage majoritairement entre les mondes mythologiques, avec Asgard, Niflheim et surtout Helheim où va se dérouler la partie la plus importante de l’intrigue.

L’époque. L’histoire se déroule toujours à notre époque, même si cette fois-ci, on découvre un peu plus de « flash-back » du passé de nos personnages.

L’auteur. Gaïa Alexia conclut ici la romance des dieux, qui au final semblent bien plus humains qu’ils n’y paraissent…

Ce livre a été lu avec envie par Laura Said : « Après un premier tome très prenant, j’étais pressée et un peu angoissée à l’idée que le livre ne se finisse pas comme je le souhaitais. Heureusement, l’auteure ne m’a pas déçue et les rebondissements de l’intrigue m’ont bel et bien surprise. Une fin à la hauteur de mes attentes ! »

