« Le Marchand de Sable » de la déesse de la nuit est passé par ici

Le Marchand de Sable - T1 — Hugo Roman

Les lectures coups de coeur, ça se partage.

Notre communauté vous recommande chaque jour un nouveau livre.

Aujourd'hui, « Le Marchand de Sable - T1 » de Gaïa Alexia, paru le 23 mai 2019 aux Éditions Hugo Roman.

Sa citation préférée :

Plus j’ai d’informations, moins je comprends. Nott l’aimait, mais elle l’a quitté quand même. Enfin, je l’ai quitté…

Pourquoi ce livre ?

Parce que l’écriture fluide de l’auteur nous emporte de mondes en mondes, à la poursuite de dieux nordiques qu’on ne connait pas forcément, loin des superhéros de cinéma.

de mondes en mondes, à la poursuite de dieux nordiques qu’on ne connait pas forcément, loin des superhéros de cinéma. Parce que le principe du « fuis moi, je te suis ; suis moi, je te fuis » fonctionne parfaitement entre les deux protagonistes, si bien qu’on ne sait plus de quel côté aller et qu’on en demande toujours plus.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Nola est insomniaque. Dès qu’elle s’endort, elle est poursuivie par un homme, qu’elle nomme le Marchand de sable. Mane, le dieu de la lune, s’est échappé des enfers pour retrouver celle qui est à l’origine de tous ses problèmes, sans savoir qu’elle ne se souvient absolument pas de lui.

Les personnages. Nola (ou Nott, la déesse de la nuit), étudiante à ses heures perdues, fait la rencontre de véritables dieux nordiques tels que Kvasir, Sol ou encore Mane, son marchand de sable, qui tenteront de lui faire retrouver ses souvenirs de sa vie d’avant.

Les lieux. On se trouve dans le Paris de notre époque (Midgard, monde des humains) où évolue l’héroïne avant de découvrir les différents mondes de la mythologie nordique tels qu’Asgard, Álfheim, Jötunheim ou encore Helheim.

L’époque. L’histoire se déroule à notre époque, même si grâce aux différents mondes mythologiques nous parvenons à entrapercevoir d’autres époques plus moyenâgeuses.

L’auteur. Gaïa Alexia a écrit cette histoire via la plateforme Wattpad il y a quelques années. Après avoir publié d’autres romans, elle revient à ses débuts en nous offrant l’histoire du Marchand de Sable sur papier.

Ce livre a été lu avec avidité par Laura Said : « A peine commencé, je n’ai pas réussi à poser ce livre. Je voulais absolument savoir ce qui allait se passer pour Nola et Mane. Cette histoire vacillant si facilement entre l’amour et la haine m’a complètement emportée dans son sillage et la fin m’a donné encore plus envie de lire la suite. »

