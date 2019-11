Christian Dorsan, écrivain, bloggueur et contributeur de la première heure du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande La théologie du sanglier de Gesuino Némus, paru le 1er février 2019 aux Éditions Actes Sud.

Sa citation préférée :

Pour mourir, il y a les bons et les mauvais jours, mais pour naître, non, tous les jours sont bons et lune, soleil, diables et planètes ne s’intéressent que fort peu aux accouchements et aux génies ; des affaires qui concernent les chérubins, les séraphins, les anges soldats et les anges gardiens. Mais pour mourir, il existe bel et bien les bons et les mauvais jours.