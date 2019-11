CharlyLivres, contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande Les liens du sang d’Olivia Kiernan, paru le 5 septembre 2019 aux Éditions Hugo Thriller.

Sa citation préférée :

Parfois, quand on regarde de trop près dans la gueule du mal, on peine à détourner les yeux. On se dit qu’en attendant encore un peu, nos yeux vont s’adapter, qu’on va pouvoir voir le fond de cette noirceur, la comprendre. C’est tentant. Addictif.