« And then ? »: Un amour intense sur un air de rock'n'roll

ROMANCE « And then ? » de Karina Halle et Scott Mackenzie est paru en octobre 2019 chez Hugo Roman

And then ? — Hugo Roman

Les lectures coups de coeur, ça se partage.

Notre communauté vous recommande chaque jour un nouveau livre.

Aujourd'hui, « And then ? » de Karina Halle et Scott Mackenzie, paru le 10 octobre 2019 aux Éditions Hugo Roman.

Stéphanie « I love books », contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande « And then ? » de Karina Halle et Scott Mackenzie, paru le 10 octobre 2019 aux Éditions Hugo Roman.

Sa citation préférée :

Je ferme les yeux et souris. S’il y a une personne au monde que je dois de protéger des aléas de mon existence, c’est bien Lael. Mais j’ai peur de ce qu’elle verra une fois que j’aurais retiré mon masque de rock star.

Pourquoi ce livre ?

Parce que c’est un livre écrit à quatre mains et pas n’importe lesquelles: celles de Karina Halle et de son mari Scott Mackenzie. Je peux vous dire que j’avais super hâte de le découvrir, car pour moi ça marche plus que bien. J’ai aimé les personnages. L’histoire est bien construite. C’est un roman prenant. Les émotions évoquées sont vives et réalistes.

celles de Karina Halle et de son mari Scott Mackenzie. Je peux vous dire que j’avais super hâte de le découvrir, car pour moi ça marche plus que bien. J’ai aimé les personnages. L’histoire est bien construite. C’est un roman prenant. Les émotions évoquées sont vives et réalistes. Parce que l’histoire se déroule avec une alternance de points de vue. Ceux de Brad et de Lael. Je me suis amusée à deviner qui a écrit quoi, mais Karina Halle a confirmé que son mari avait écrit les chapitres de Brad, tandis qu’elle écrivait ceux de Lael. Pour autant, même sans le savoir, on arrive a les distinguer... On voit bien que Scott Mackenzie est musicien et qu’il a baigné dans ce milieu, car les scènes de Brad concernant les backstages, les concerts et les références de groupe de musique sont très réalistes. C’est une histoire d’amour bien écrite et bien rythmée.

Ceux de Brad et de Lael. Je me suis amusée à deviner qui a écrit quoi, mais Karina Halle a confirmé que son mari avait écrit les chapitres de Brad, tandis qu’elle écrivait ceux de Lael. Pour autant, même sans le savoir, on arrive a les distinguer... On voit bien que Scott Mackenzie est musicien et qu’il a baigné dans ce milieu, car les scènes de Brad concernant les backstages, les concerts et les références de groupe de musique sont très réalistes. C’est une histoire d’amour bien écrite et bien rythmée. Parce que cette jolie découverte est amusante, sexy, douce et romantique. Pour moi, ça fonctionne bien, je suis totalement conquise par l’écriture de ce duo, ils ont su me convaincre de la crédibilité de cette histoire et de leur coécriture. J’ai absolument tout adoré, du début à la fin. Je recommande ce livre à tous ceux qui ne peuvent résister à une rock star avec un bon cœur.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Lael est fan du groupe And Then depuis qu’elle a 14 ans. Enfin, plutôt du chanteur. Déjà passionnée par la musique, le voir en concert lui a fait comprendre qu’elle aussi voulait connaître l’ivresse de la scène. A 21 ans, Lael cherche du travail, et And Then un nouveau bassiste.

Les personnages. Lael était mon personnage préféré du livre, j’ai aimé être dans sa tête. Elle est tellement sûre d’elle, forte et indépendante. Elle est passionnée par la batterie et on le ressent vraiment. Brad est humble et n’oublie jamais d’où il vient. C’est une rock star, pour qui on fond littéralement.

Les lieux. Denver, San Francisco et la Nouvelle-Orléans

L’époque. de nos jours

L’auteur. Karina Halle a été journaliste dans la musique et est aujourd’hui une autrice à succès. Elle écrit à présent avec son mari, le chanteur Scott Mackenzie. Le couple vit au Canada.

Vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu ? Rejoignez notre communauté en cliquant ici