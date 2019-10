Little Rock 1957 — 10 18

Aujourd'hui, « Little Rock 1957 » de Thomas Snégaroff est paru le 5 septembre 2019 aux Éditions 10/18.

Elise « Pomme de reinette », nouvelle contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande Little Rock 1957 de Thomas Snégaroff, paru le 5 septembre 2019 aux Éditions 10/18.

Sa citation préférée :

Presque soixante ans plus tard, Elizabeth ne s’en sort pas sans ses médicaments. « Choc post-traumatique ». Elle a parfois de mauvais jours. Par chance, je suis tombé sur un bon jour. L’un de ceux où elle accepte de parler. D’en parler.

Pourquoi ce livre ?

Parce qu’il est toujours essentiel de rappeler les conséquences dévastatrices du racisme sur une population, que ce soit du côté des persécuteurs ou des victimes.

Parce que les jeunes noirs au centre de cette histoire vraie nous donnent une leçon de résilience incroyable, de vie et d'humanité.

Parce que ce livre est extrêmement bien documenté, on (re) découvre tout un pan de l'histoire de la ségrégation en Amérique. L'auteur nous donne envie d'en savoir encore plus.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Neuf élèves noirs font leur rentrée au lycée de Little Rock sous le signe de la fin de la ségrégation scolaire. Ils y affronteront l’horreur chaque jour. Humiliations, harcèlement, violence, rien ne leur sera épargné. Une histoire vraie formidablement documentée, un suspense politique poignant.

Les personnages. Les neuf de Little Rock, dont Elizabeth Eckford, 15 ans, sur la photo de couverture, le Président Einsehower, Fauvus, le gouverneur de l’Arkansas.

Les lieux. Les Etats-Unis, Arkansas et Washington DC.

L’époque. 1957.

L’auteur. Thomas Snegaroff, journaliste et historien, spécialiste des Etats-Unis.

Ce livre a été lu avec le sentiment que si « on referme le livre, on ne referme pas l’histoire. Un récit inoubliable et qui prend aux tripes », par Elise « Pomme de reinette » : « J’anime un club de lecture depuis quatre ans et ce dont je suis le plus fière c’est de voir comment des liens se sont créés entre des inconnus d’horizons différents qui ne seraient jamais devenus amis sans leur amour des livres. Par ailleurs je crois beaucoup en la bibliothérapie, ces passages clés qui peuvent nous éclairer d’un coup et nous alléger le quotidien ou nous faire avancer. »

