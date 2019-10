« Ulysse », le chef-d'oeuvre de James Joyce, se déroule à Dublin. — Thomas Patterson/AP/SIPA

Un groupe de Dublinois fait campagne pour rapatrier les restes du célèbre écrivain James Joyce, dont la tombe à Zurich, en Suisse, est bien loin de la capitale irlandaise célébrée dans ses œuvres.

Lundi, un comité du conseil de Dublin couvrant le quartier de Rathgar, où le romancier et poète est né en 1882, a soutenu une motion appelant leur maire à demander au gouvernement irlandais de rapatrier les restes de Joyce de Suisse. Le but est de « donner une reconnaissance officielle à quelqu’un envers lequel nous n’avons pas été très reconnaissants par le passé », a déclaré à l’AFP le conseiller Dermot Lacey, qui a présenté la requête au nom de l'« énorme postérité » de l’écrivain.

Rapatriement refusé en 1941

Le gouvernement irlandais, qui était à l’époque du poète sous l’influence de l’Église catholique, avait refusé le rapatriement du corps de James Joyce après sa mort en janvier 1941 en raison des violentes critiques qu’il avait émises contre l’institution.

James Joyce est décédé à l’âge de 58 ans. Il est enterré aux côtés de son épouse Nora Barnacle et d’autres membres de sa famille au cimetière de Fluntern de Zurich, où viennent se recueillir les touristes.

James Joyce entretenait une relation difficile avec l’Irlande

La requête exige que tous les restes du poète soient restitués à l’Irlande « à temps pour le centième anniversaire de la publication d’Ulysse en février 2022 ». Dermot Lacey explique qu’il essaie de contacter les proches parents de l’auteur d’Ulysse et qu’il se pliera à leur volonté.

L’auteur à moustaches et lunettes entretenait une relation difficile avec son pays d’origine, estimant qu’il était sous le joug de l’Eglise catholique, et il a passé une grande partie de sa vie en Europe continentale. Mais ses œuvres les plus connues – Ulysse, Finnegans Wake et Gens de Dublin - évoquent la capitale irlandaise.

Figure culte à Dublin

Son chef d'oeuvr, Ulysse, publié à Paris en 1922, avait été interdit en Irlande en raison de ses scènes explicites, aggravant l’aversion de Joyce pour son pays d’origine. James Joyce n’est plus revenu en Irlande les 29 dernières années de sa vie mais il reste une figure culte à Dublin, ses fans recréant et lisant des scènes d’Ulysse à travers la ville tous les 16 juin, le roman se déroulant le 16 juin 1904.

La dépouille du poète William Butler Yeats, une autre figure de la littérature irlandaise, avait elle été rapatriée en Irlande en 1948 après son décès en France neuf ans plus tôt.