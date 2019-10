"La police des fleurs, des arbres et des forêts" — Albin Michel

Aujourd'hui, « La police des fleurs, des arbres et des forêts » de Romain Puértolas, paru le 2 octobre 2019 aux Éditions Albin Michel.

Sa citation préférée :

« Je vais vous raconter une histoire policière pas comme les autres »

Pourquoi ce livre ?

Parce que ce thriller casse les codes par rapport à ce qu’on peut lire d’ordinaire. On sait qu’il y a un meurtre, un coupable mais tout cela n’est pas le cœur du roman. On sait dès le début que l’on va être surpris par sa construction originale, à l’aide de correspondances ou d’enregistrements sonores d’interrogatoires. On cherche l’indice, le détail qui semble étrange, car l’on ne veut pas tomber dans le piège que dresse l’auteur.

Parce que vous allez adorer le ton du roman : beaucoup d'humour, de second degré. Quelques références qui donnent le sourire. L'ambiance est pourtant pesante au village de P. que l'on ne peut pas vraiment situer, dans une époque éloignée de la nôtre, mais cela donne un côté kitsch à la ville et à ses habitants. Le fossé entre les campagnards et le flic citadin est bien mis en avant et ce petit point aura une importance dans le déroulement de l'enquête.

Parce que l'auteur annonce lui-même que le lecteur va être soufflé par le final, et ce fut le cas pour moi ! Romain Puértolas va vous berner, vous surprendre, il va se moquer de vous et vous allez adorer cela ! Vous aurez envie de parler de ce roman à tout le monde autour de vous. De révéler la fin de cette enquête folle, mais vous vous retiendrez, au risque de tout gâcher ! Dur challenge.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. 1961, un inspecteur se rend dans la ville de P. afin d’enquêter sur un meurtre. Un corps a été retrouvé découpé, placé dans des sacs en papier au fond d’une cuve à confiture. Le village n’est pas sous le choc, les gens ne semblent vraiment attristés par l’événement. Qui a bien pu tuer le jeune Joël ?

Les personnages. L’officier de police, Joël la victime, les habitants du village de P.

Les lieux. Le village de P., en France.

L’époque. 1961.

L’auteur. Romain Puértolas est notamment l’auteur du roman L'Extraordinaire Voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea.

Ce livre a été lu avec hâte par Audrey57, dévoreuse de livres (et de fromage), bibliothécaire et blogueuse : « J’ai dévoré ce livre tant l’histoire est contée avec beaucoup de fluidité. J’avais envie de résoudre l’enquête et de connaître le meurtrier de Joël au plus vite. Je l’ai fini totalement euphorique et soufflée par un final détonnant et surprenant. Ce roman est juste dingue ! »

