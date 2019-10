L'Attaque du Calcutta-Darjeeling — Liana Levi

Cassiopée, contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres » et blogueuse vous recommande L’Attaque du Calcutta-Darjeeling de Abir Mukherjee, paru le 17 octobre 2019 aux Éditions Liana Levi.

Sa citation préférée :

« Le problème, capitaine, c’est que pendant les deux derniers siècles nous avons fini par avaler notre propre propagande. Nous nous sentons supérieurs aux abrutis que nous dominons. Et tout ce qui menace cette fiction menace l’édifice tout entier. C’est pourquoi l’assassinat de MacAuley a fait tant de bruit. C’est une attaque sur deux niveaux. D’abord elle nous montre que certains Indiens au moins ne se considèrent plus comme inférieurs, au point de réussir à assassiner un membre aussi en vue de la classe dominante, et ensuite parce qu’elle détruit la fiction de notre supériorité. »

Pourquoi ce livre ?

Parce qu'au-delà des investigations policières, l’atmosphère parfois tendue, les rapports humains et le côté historique sont parfaitement développés et sont captivants.

Parce qu'ancrer son texte dans cette période décisive de l’histoire anglo-indienne a certainement demandé beaucoup de recherches à Abir Mukherjee et il s’en sort à merveille. Le lecteur s’imprègne de l’ambiance, des différents personnages sans aucune difficulté. C’est une lecture aboutie du fait d'une belle écriture (merci à la traductrice), placée dans un contexte riche qui apporte un intérêt supplémentaire.

Parce que Sam Wyndham, le capitaine enquêteur, est un personnage à découvrir. Hanté par ses démons personnels, il essaie de mettre tout en oeuvre pour trouver l’assassin et comprendre les raisons qui l’ont poussé à agir ainsi. Au fil de ses investigations, sa perception des autochtones s’affine et son approche évolue.

Parce qu'il est toujours agréable de découvrir un nouvel auteur !



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Un haut fonctionnaire écossais est retrouvé assassiné près d’une maison close. Dans sa bouche, un papier « Quittez l’Inde ». Crime crapuleux, vengeance, hasard, ou préméditation ? Cet homme dérangeait-il ? Si oui, qui et pourquoi ? C’est un policier britannique, fraîchement arrivé, qui mène l’enquête.

Les personnages. Sam Wyndham, traumatisé par la guerre et la mort de sa femme, il espère retrouver un équilibre en Inde. Ses collègues indiens, parfois coincés par le poids des coutumes mais désireux de l’aider. Une femme troublante dont on se demande ce qu’elle sait et ce qu’elle tait.

Les lieux. Calcutta

L’époque. Avril 1919, l’après guerre à Calcutta, une période difficile. Les lois Rowlatt ont été promulguées. Le pays est sous tension mais chacun essaie de faire comme si tout allait bien.

L’auteur. Abir Mukherjee a grandi dans l’ouest de l’Écosse dans une famille d’immigrés indiens. Fan de romans policiers depuis l’adolescence, il a décidé́ de situer son premier roman à une période cruciale de l’histoire anglo-indienne, celle de l’entre-deux-guerres.

Ce livre a été lu avec beaucoup de plaisir par Cassiopée: «J’ai vraiment apprécié que l’intrigue soit placée dans un contexte historique vu de l’intérieur. Les différents protagonistes ont des profils variés, en lien avec leur passé, leur vie et rien n’est neutre.»

