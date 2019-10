« Accidentelle » retrouvaille avec un père reconnu

Accidentelle — Hugo Roman

Aujourd'hui, « Accidentelle » de Sarina Bowen, paru le 3 octobre 2019 aux Éditions Hugo Roman.

Stéphanie « I love books », contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande « Accidentelle » de Sarina Bowen, paru le 3 octobre 2019 aux Éditions Hugo Roman.

Sa citation préférée :

Je reste plantée sur place, la bouche sèche. Il ne sait comment réagir lui non plus. Jusqu’à ce qu’il saisisse ma main droite dans sa paume glacée. – Désolé pour ta mère. Désolé…….

Pourquoi ce livre ?

Parce que c’est une histoire super-touchante, émouvante et tendre. Les personnages sont extraordinaires. Ce livre, qui parle de famille, d’amitié, de la perte d’un parent, de chagrin et d’abandon, m’a aspirée dès le début.

Parce que Sarina Bowen réussit à nous plonger dans son univers, elle nous fait ressentir toutes les émotions de ses personnages. Elle a une plume exceptionnelle et elle a fait un travail incroyable en équilibrant chaque personnage.

Parce que ce qui est un coup de cœur ♥️♥️♥️♥️ pour moi, il y a tout : des personnes authentiques, sympathiques, et une histoire à vous faire fondre.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Rachel, 17 ans, n’a jamais connu son père. Jusqu’au jour où sa mère succombe à un cancer. Son père débarque dans sa vie du jour au lendemain. Pas un inconnu, car il n’est autre que le chanteur d’un tube que l’on entend…

Les personnages. Rachel est forte, intelligente et courageuse avec une part de vulnérabilité qui nous touche. Frederick est génial comme père, il entre dans sa vie dans un moment douloureux et il fait tout pour être le meilleur.

Les lieux. La Californie.

L’époque. De nos jours.

L’auteur. Sarina Bowen vit dans le New Hampshire entourée de sa famille, de neuf poules et d’une belle collection de matériel de hockey. Diplômée de Yale, elle a quitté Wall Street pour écrire, et s’illustre dans différents genres comme le Young Adult. En 2016, elle a gagné le prix Rita Award.

Ce livre a été lu avec joie et tendresse par Stéphanie « I love books » : « J’ai passé un merveilleux moment de lecture. »

