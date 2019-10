« Le baiser de l'ogre » n'a pas la saveur froide qu'on imagine

Le baiser de l'ogre — Calmann Levy

Happymanda, contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres » et blogueuse, vous recommande Le baiser de l’ogre d’Elsa Roch, paru le 9 octobre 2019 aux Éditions Calmann Levy.

Sa citation préférée :

« Le passé martèle son cri et résonne à l’infini. »

Pourquoi ce livre ?

Parce que ce polar cache un cœur tendre. Riche en réflexions grâce à l’élégante psychologie de Mme Roch, ce troisième opus des enquêtes du commissaire Marsac, qui peut se lire sans avoir lu les précédents, va vous réjouir. J’avais hâte de retrouver ce cher Amaury et je suis comblée car son personnage a pris une nouvelle ampleur, paraît encore plus « vivant ». L’auteur a su le faire évoluer tout en lui gardant son côté obscur qui le rend attachant et nous donne envie – besoin ? – de le retrouver.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Amaury est un flic boulimique de travail pour oublier son passé. En pleine nuit, sa collègue blessée Lisa l’appelle, il se retrouve certes sur une scène de crime mais surtout à prendre en charge sa fille Liv atteinte de troubles autistiques. L’enquête tenue au secret sera difficile à mener.

Les personnages. Amaury Marsac, un commissaire profondément humain. Lisa Brugguer, sa collègue. Raimbault, qui va aider Amaury dans ses investigations. Liv, la fille de Lisa atteinte probablement d’autisme.

Les lieux. Paris entre le commissariat et le domicile de Lisa Brugguer,

L’époque. De nos jours,

L’auteur. Elsa Roch, auteure française vivant à Grenoble où elle exerce en qualité de psychologue spécialisée dans les troubles autistiques, l’adolescence et les addictions. Métier passionnant pour une passionnée, l’écriture est une autre exploration de la nature humaine.

Ce livre a été lu « le cœur rempli d’émotions, ébranlé par l’insécurité qu’il peut y avoir au sein d’une famille » par HappyManda : « Aventure livresque quotidienne un livre un jour des livres toujours – lire est une évasion dont je ne peux me passer et parler des livres une seconde nature pour moi ouverture d’un blog – Happy Manda Passions – ne pouvant plus garder tous mes avis dans ma tête sans les partager ! »

