Aujourd'hui, « Aube, la Saga de l'Europe Livre I : La Pierre-Soleil » de Marc Galan, paru le 25 juillet 2019 aux Éditions Samizdat

Margot Lamar, nouvelle contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres » passionnée d’histoire, d’héroïc fantasy et de SF, vous recommande Aube, la Saga de l’Europe Livre I : La Pierre-Soleil de Marc Galan, paru le 25 juillet 2019 aux Éditions Samizdat.

Sa citation préférée :

"L’homme fera, sera toujours moins que ses rêves. Autant qu’ils soient grands"

Pourquoi ce livre ?

Parce qu’en tant que grande amatrice de romans historiques , mais aussi de fantasy et de littérature exigeante, je trouve réunies dans cet ouvrage toutes les qualités que j’attends de ces trois genres. L’érudition et le souci des détails vrais, d’une part. L’imagination et la recréation d’un monde, même s’il n’est pas ici imaginaire, d’autre part. Et enfin une profondeur psychologique et des bonheurs de langage qu’on trouve rarement dans les deux premiers genres.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Il y a 5.000 ans, nos ancêtres, vivant à l’est de l’Europe, reçoivent un message de leurs dieux qui leur ordonnent de s’installer sur les terres plus à l’ouest. Aube raconte l’histoire de cette conquête tantôt pacifique, tantôt brutale, dans l’espace qui sera un jour l’Europe.

Les personnages. Un « roi », Kleworegs, des prêtres, représenté par Premenos, un forgeron, Pewortor, un paysan-aventurier, Udnessunus, représentent les diverses forces qui vont s’épauler et s’opposer au long de cette conquête.

Les lieux. L’Ukraine et le nord du Caucase, puis les terres plus à l’ouest

L’époque. Il y a environ 5.000 ans

L’auteur. Marc Galan, ancien linguiste et attaché de presse, a d’abord publié le premier Livre de son roman sur le net en 1995, dans une version moins approfondie. Il en a repris l’écriture, pour la développer. Les trois premiers tomes de Aube sont prêts, les six derniers restent à écrire.

Ce livre a été lu avec « intérêt d’abord, puis plaisir, et enfin passion », par Margot Lamar : « J’y ai trouvé le plaisir d’un vrai page turner, mais aussi celui d’un vocabulaire et d’un style à la fois très personnel et accessible à tous tout en étant d’une grande richesse et d’une grande beauté. J’attends avec impatience les tomes suivants. »

