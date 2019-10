« Bienvenue à Korototoka », maison de femmes et de chocolat

Bienvenue à Korototoka — Editions du Nil

Aujourd'hui, « Bienvenue à Korototoka » de Anne Ostby, paru le 6 juin 2019 aux Éditions Editions du Nil.

Valérie A, contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande « Bienvenue à Korototoka » de Anne Ostby, paru le 6 juin 2019 chez Nil Editions.

Sa citation préférée :

Peut-être que Vale Nei Kat peut devenir une maison pour nous toutes, une maison de femmes où nous pourrons rêver, désirer, boire, rire, râler et pleurer ensemble ?

Pourquoi ce livre ?

Parce que Anne Ostby nous raconte une belle histoire d’amitié et tout ce que celle-ci peut apporter, du bon comme du mauvais

Parce que l’écriture de ce livre nous apporte du soleil et la chaleur de l’amitié.

Parce que nous pouvons aussi sentir une petite odeur du chocolat...



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Sina, Maya, Ingrid et Lisbeth reçoivent un jour une lettre qui vient chambouler leur vie. Elle leur a été adressée par Kat l’aventurière –, une vieille amie de lycée. Pourquoi ne pas aller vivre dans une plantation de cacao et se lancer dans la fabrication de chocolat ?

Les personnages. Nous retrouvons cinq amies de lycée : Kat l’aventurière, propriétaire de l’exploitation de cacao ; Sina, « la fauchée » tiraillée par son fils Armand ; Maya, professeure de lycée, atteinte de la maladie d’Alzeimer ; Ingrid, ancienne comptable, célibataire ; Lisbeth, femme au foyer qui a une situation aisée.

Les lieux. Korototoka dans les Iles Fidji et la plantation de cacao.

L’époque. L’histoire se déroule dans les années 2010.

L’auteur. Anne Ostby née le 3 novembre 1958, est journaliste et écrivain norvégien. Elle est diplomée de l’université de Trondheim. Bienvenue à Korototoka est son troisième roman et le premier traduit en français. Elle a passé plusieurs années dans les Iles Fidji et vit aujourd’hui au Timor Oriental.

Ce livre a été lu avec gourmandise et un petit gout de chocolat par Valérie A., « mangeuse de livres » : « Je suis surement tombée dans les livres lorsque j’étais petite… c’est une vraie passion et me permet de m’évader. Cette passion j’aime la partager avec d’autres lecteurs. »

