« Les Arbres remarquables » ne meurent pas tous centenaires

paru le 1er février 2019 aux Presses Littéraires.

Christian Dorsan, écrivain, bloggueur et contributeur de la première heure du groupe 20 Minutes Livres, vous recommande Les Arbres remarquables d’Emmanuelle Lescaudron, paru le 1er février 2019 aux Presses Littéraires.

Sa citation préférée :

Ils traversèrent le jardin du souvenir, puis la salle du recueillement. Le "hit-parade" des cérémonies mortuaires retentit dans les enceintes : "Allumez le feu" tournait en boucle. Passés derrière la vitre publique, ils ne purent que constater les dégâts : le four crématoire était entièrement détruit.

Pourquoi ce livre ?

Parce que vous serez incollable sur les problèmes gériatriques après la lecture de ce polar : Emmanuelle Lescaudron est une spécialiste et rien, pas même l’odeur des vieux, vous sera épargné.

Parce qu’il y a de l’humour dans ce livre, impossible de passer à côté avec un tel sujet…

Parce que l’enquête est bien menée et on se laisse prendre au jeu de découvrir qui est l’investigateur de ces sabotages et meurtre. Un livre qui réserve des surprises au fil de l’enquête. Je le recommande à ceux qui ont peur de vieillir !



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Les arbres remarquables est une clinique conçue pour les personnes âgées. Entièrement automatisée, c’est un établissement hi-tech. Cependant, on constate des actes de sabotages et des centenaires meurent, pas de manière naturelle. On dépêche Eric Limougeaud, flic bougon et proche de la retraite.

Les personnages. Eric Limougeaud, flic célibataire vivant chez sa mère. Lambert, le chef de la clinique. Marlène sa mère et amour de jeunesse de Limougeaud. Sonia l’assistante du policier. Des arbres remarquables…

Les lieux. Limoges et ses environs.

L’époque. Epoque actuelle.

L’auteur. Emmanuelle Lescaudron est enseignante, spécialisée dans médico-social et la gériatrie

Ce livre a été lu "avec un réel intérêt et entre deux fous rires" par Christian Dorsan : : « Lecteur et dévoreur de livres, je souhaite partager mes coups de cœur de lecture. »

