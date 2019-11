Nos Vies en l'Air — Rageot

Aujourd'hui, « Nos Vies en l'Air » de Manon Fargetton est paru le 9 janvier 2019 aux Éditions Rageot

Ann-So Echos de Mots, blogueuse littéraire et contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande Nos vies en l'air de Manon Fargetton

Sa citation préférée :

Mina est la mémoire absolue du passé. Moi, je suis le présent éclaté en milliers de fragments de pensées. Quant au futur, il nous est aussi inaccessible à l’un qu’à l’autre.

Pourquoi ce livre ?

Parce que Nos vies en l’air est un roman puissant sur la quête d’identité à l’adolescence. Mina et Océan sont deux ados brisés qui se rencontreront sur le toit de l’immeuble duquel ils avaient prévu de sauter, le même soir, sans même se connaître. Ils décideront de passer la nuit ensemble – une nuit de pure vérité – au terme de laquelle ils décideront de vivre ou de mourir… ensemble.

Parce que la plume de l'autrice est aussi honnête, incisive et brutale que peuvent l'être deux adolescents brisés, enragés contre une vie qui les fait beaucoup trop souffrir. Ses mots, ce sont ceux de tant d'autres à la fois révoltés et résignés qui décident que vivre ne vaut plus la peine.

Parce que la rencontre entre ces deux adolescents si différents se fait d'une manière pour le moins originale et crée un lien instantané entre eux. Pourtant, leur relation est au bas mot tumultueuse… mais aussi libératrice et pleine de réponses. Entre vérités qui font mal, confidences inattendues et rencontres surprises, la nuit de leur rencontre promet de nombreux rebondissements. Les pages filent vite sous les yeux d'un lecteur captivé et curieux de connaître l'issue de ce roman enivrant.

Parce que Nos Vies en l'Air traite également de harcèlement scolaire et n'en amenuise pas la violence ; tant dans les mots des bourreaux que dans la souffrance de la victime. Néanmoins – et c'est tout à son honneur – l'autrice ne tombe jamais dans l'écueil du pathos. Sa plume – forte et simple à la fois – nous offre un récit poignant porté par des thèmes forts tels que le suicide, le deuil ou le harcèlement.

Parce que Manon Fargetton nous offre une fin inattendue, intelligente et un brin frustrante… Juste ce qu'il faut pour en faire une vraie réussite. Je ressors de cette lecture au rythme fou totalement charmée par l'intrigue, les personnages, les mots de l'autrice… et même le livre objet !



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Mina et Océan, deux adolescents en vraie détresse morale ne se connaissent pas. Et pourtant, le destin a décidé de les réunir sur le toit du même immeuble parisien duquel ils ont choisi de sauter. Le même soir. N’ayant plus rien à perdre, ils décident de passer la nuit ensemble.

Les personnages. Mina, une adolescente perdue et mystérieuse, est victime d’un harcèlement scolaire quotidien. Océan, 16 ans, cynique et désabusé, vit au sein d’une grande famille pour laquelle l’image importe plus que l’amour. Ce duo aux rapports explosifs se dévoilera peu à peu avec une grande sensibilité.

Les lieux. Le roman se déroule dans les rues de Paris.

L’époque. Le lecteur accompagne Mina et Océan au cours d’une nuit décisive dans ce roman contemporain.

L’auteur. Manon Fargetton n’est pas seulement autrice, mais régisseuse lumière pour le théâtre, à Paris. Entre littérature jeunesse, thriller ou encore fantasy, cette écrivaine et musicienne a reçu de nombreux prix pour ses écrits. Elle signe, avec Nos Vies en l’air, un nouveau roman juste et percutant publié aux éditions Rageot.

Ce livre a été lu avec plaisir par Anne-So Echos de Mots, blogueuse spécialisée dans la littérature jeunesse et ado. « Pour moi, la lecture peut être aussi bien un plaisir personnel dans lequel on court se réfugier ou bien une excuse pour échanger et rencontrer d’autres lecteurs. Je suis une amoureuse des mots toujours intéressée par de nouvelles découvertes. »

