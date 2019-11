Le mystère de « La Naissance des aurores » (boréales)

La Naissance des Aurores — La P'tite Hélène

Les lectures coups de coeur, ça se partage.

A l’occasion du Salon de Montreuil, du 27 novembre au 2 décembre, notre communauté vous recommande un livre jeunesse chaque jour.

Aujourd'hui, « La Naissance des aurores » de Thierry Guenez, album paru le 14 janvier 2019 aux Éditions La P'tite Hélène.

Anne-So Echos de Mots, blogueuse littéraire et contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande La Naissance des Aurores, album de Thierry Guenez, paru le 14 janvier 2019 aux Éditions La P’tite Hélène. Dès 6 ans.

Sa citation préférée :

- Savez-vous ce que sont les lumières dans le ciel ? - Pourquoi demandes-tu cela mon petit ? interrogea-t-elle doucement. – Je dois aller tout là-bas trouver l’endroit où elles naissent. Vous êtes les plumes de la nuit, Madame la chouette. Vous passez vos nuits à sillonner les airs et à les observer. Vous devez savoir, non ?

Pourquoi ce livre ?

Parce que La Naissance des aurores est un conte philosophique écrit avec douceur et grande intelligence. La plume nous immerge avec un talent indéniable dans des paysages aussi blancs que dépaysants. Les illustrations de Ita Duclair en font un livre objet simplement magnifique qui ravira autant vos yeux que l’histoire régalera votre esprit.

Parce que c'est l'histoire d'une quête qui semble trop grande, trop onirique pour être menée à bien. Pourtant un petit chien plein de courage bravera tous les dangers pour obtenir la réponse qu'il souhaite tant : d'où viennent ces lumières qui dansent dans le ciel ? Les différents axes de lecture – du plus philosophique au plus candide – offrent plusieurs pistes de compréhension à des lecteurs qui peuvent être séduits à tout âge.

Parce que le héros fera de nombreuses rencontres marquantes et enrichissantes ; à commencer par un petit ours qui deviendra son ami, son frère. Leur relation est très belle et pure et ils partageront tout dans cette quête incroyable. Innocence, naïveté et sagesse de celui qui embrasse sa compassion se mêlent et nous offrent une fresque de sentiments qui réchauffent, portés par une voix juste et poétique.

Parce que le petit héros rencontrera beaucoup d'autres animaux qui peuplent une nature sauvage, indomptée et parfois impitoyable. Toutes les espèces croisées ont une idée sur l'origine des lumières dans le ciel ; qu'ils les craignent ou les admirent. A leur manière, ces animaux sont un reflet parfait de notre humanité et Thierry Guenez nous offre, grâce à ses êtres de papier, de véritables réflexions sur notre mode de vie.

Parce que les personnages, tout comme les lecteurs, sortent grandis de cette aventure onirique, presque hors du temps. Le voyage, véritable ode à la nature et au Grand Nord, est aussi dépaysant qu'il marque et régale notre imaginaire.

Parce que ce conte est pour moi une véritable pépite. Il s'en dégage une aura particulière qui semble s'être infiltrée en moi et qui me fera toujours associer les aurores boréales que je rêve tant de voir de mes propres yeux à cette œuvre douce et puissante à la fois ; belle et intemporelle.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Un jeune chien cherche à tout prix à connaître l’origine des lumières qui dansent dans le ciel et se lancera dans une longue et difficile quête qui lui en apprendra beaucoup sur le monde et sur lui-même.

Les personnages. Un petit chien et un jeune ours qui forment la plus belle et douce des équipes sont les personnages centraux de ce conte. Ensemble ils rencontreront beaucoup d’animaux, grands ou petits, doux ou menaçants.

Les lieux. L’histoire se déroule toujours davantage vers le Nord ; au plus près possible des lumières qui dansent dans le ciel.

L’époque. Le roman est intemporel.

L’auteur. Thierry Guenez est un ancien professeur de sciences économiques et sociales à Bordeaux. Grand voyageur, il est également l’auteur de Je ne suis jamais redescendu de cette montagne.

Ce livre a été lu avec plaisir par Anne-So Echos de Mots, blogueuse littéraire spécialisée dans la littérature jeunesse et ado. « Pour moi, la lecture peut être aussi bien un plaisir personnel dans lequel on court se réfugier ou bien une excuse pour échanger et rencontrer d’autres lecteurs. Je suis une amoureuse des mots toujours intéressée par de nouvelles découvertes. »

