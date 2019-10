Darkdeep tome 1 — Michel Lafon

Anne-So Echos de Mots, blogueuse littéraire et contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande Darkdeep – tome 1 : L’Infinoir de Ally Condie & Brendan Reichs, paru le 10 octobre 2019 aux Éditions Michel Lafon.

Sa citation préférée :

« Nico n’avait rien fait à quiconque, pourtant on le chassait hors de Timbers comme un pestiféré. Alors même qu’il venait de faire une découverte extraordinaire. Alors même que sa vie promettait de devenir enfin spéciale. »

Pourquoi ce livre ?

Parce que Ally Condie et Brendan Reich associent leurs plumes pour nous offrir un roman jeunesse efficace et 100 % réussi. Au programme : une bande d’amis qui découvrent un lieu mystérieux dans lequel l’imagination peut prendre vie pour le meilleur… ou pour le pire.

Parce que ce premier tome est un concentré d'action et de rebondissements rendant le lecteur très vite accro aux aventures des jeunes aventuriers. A mi-chemin entre Les Goonies et Strangers Things, avec une petite touche de Chair de Poule, L'Infinoir a la recette idéale pour ravir ses lecteurs : des personnages drôles et attachants, du mystère, des frissons et une véritable quête qui fait évoluer ses héros.

Parce que ce roman n'est pas simplement une histoire un peu sombre pouvant faire dresser les poils sur les bras et distribuant des frissons sur les nuques des jeunes lecteurs. En effet il y a un réel message derrière cette histoire ; le fait, notamment, qu'il y a plusieurs manières d'affronter ses peurs et que la fuite n'est pas une option. De plus, des thèmes importants et décisifs dans la vie de Nico, Opal et leurs amis tels que le harcèlement scolaire ou les difficultés familiales se mêlent habilement à toutes les peurs présentes dans cette histoire.

Parce que la plume de Brendon Reich est fluide et efficace. L'ambiance créée est particulière et les descriptions permettent de facilement nous plonger dans la Crique Stagnante avec le groupe ; le lecteur pouvant presque sentir la moiteur de la brume se coller à sa peau.

Parce que ce fut un réel plaisir de découvrir l'univers créé ici, peuplé de créatures étranges et de héros courageux. Ce premier tome pose des bases captivantes et solides pour une série jeunesse « horrifique » qui pourrait facilement sortir du lot et séduire un large public.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Après une chute accidentelle, Nico découvre un lieu secret et mystérieux caché aux abords de la Crique Stagnante. Accompagné de ses amis, il découvrira l’Infinoir, un portail magique permettant de donner vie à notre imagination… même si celle-ci s’avère peuplée d’inquiétantes créatures.

Les personnages. Nico, Tyler et Emma sont un trio d’amis aux caractères bien différents mais tous attachants et très soudés. Lors de cette aventure, ils créeront des liens avec Opal, une camarade de classe bien mystérieuse.

Les lieux. L’histoire se déroule à Timbers, particulièrement aux abords de l’inquiétante Crique Stagnante.

L’époque. Le roman se déroule de nos jours.

L’auteur. Brendan Reichs et Ally Condie, tous deux auteurs américains, allient leurs plumes pour nous offrir une nouvelle série jeunesse : L’Infinoir. Ally Condie est notamment célèbre pour voir signé la trilogie à succès Promise.

Ce livre a été lu « avec plaisir » par Anne-So Echos de Mots, blogueuse littéraire spécialisée dans la littérature jeunesse et ado. « Pour moi, la lecture peut être aussi bien un plaisir personnel dans lequel on court se réfugier ou bien une excuse pour échanger et rencontrer d’autres lecteurs. Je suis une amoureuse des mots toujours intéressée par de nouvelles découvertes. »

