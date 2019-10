View this post on Instagram

#booktipstatiana ✍🏻📚Voici un premier roman étonnant, différent, audacieux. C’est déjà une prouesse pour une jeune femme de se glisser dans la peau d’un homme mais @romanelafore le réussit avec brio (et on sourit beaucoup). Mais c’est surtout un roman sur la langue, le bilinguisme, la traduction, ses trahisons et ses doutes. #romanelafore parvient à habilement brouiller les pistes, tant la frontière est floue entre fiction et réalité, entre traduction et liberté de traduire autrement, et si vous avez envie d’aller de surprise en surprise, craquez pour ce premier roman haut en couleurs, illuminé de tout le soleil de l’Italie.. bravissimo ! 🕺Wonderful first novel about translators, translating, Italy, love, and the very thin line between fiction and reality. @editionsstock “Julien Sauvage est traducteur. Abonné aux guides de voyage et aux livres de cuisine, il rêve en vain d’écrire son propre roman : le récit sublimé d’un chagrin d’amour. Une façon pour lui d’en finir avec Laura, sa belle Franco-Italienne qui lui a piétiné le coeur. Mais contre toute attente, une éditrice parisienne le contacte pour traduire en urgence un roman encensé en Italie : Rebus, l’oeuvre d’un brillant trentenaire, Agostino Leonelli. Alors qu’il progresse dans la traduction, Julien retrouve la terre rouge des Pouilles, les figuiers de Barbarie, les jardins riches en plantes grasses avec la mer à l’horizon. Il plonge dans les années de plomb, que son vieux mentor Salvatore, libraire exilé à Paris, rechigne à évoquer. Il revoit Laura, sa lumière, son ventre constellé de grains de beauté. Il embrasse à nouveau la souplesse et les caprices de la langue italienne… Jusqu’à ce que le doute l’étreigne : l’histoire dont s’inspire Rebus pourrait-elle être aussi la sienne ?” #readingissexy #premierroman #belleinfidele @arpege_livres