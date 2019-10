« Behind the bars »: L'amour tapi dans l'ombre

« Behind the Bars » de Brittainy C. Cherry est paru en septembre 2019 chez Hugo Roman

Aujourd'hui, « Behind the Bars » de Brittainy C. Cherry, paru le 5 septembre 2019 aux éditions Hugo Roman.

MarlèneLMEDML, contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Livres et blogueuse, vous recommande Behind the bars de Brittainy C. Cherry, paru le 5 septembre 2019 aux Éditions Hugo Roman.

Sa citation préférée :

« J’avais passé six ans enfermé dans une cage, et Jasmine Green était la clé qui m’avait rendu la liberté. Elle était ma musique, ma vie, mon tout. Lorsque notre amour se mélangeait, il produisait les sons les plus merveilleux. Lorsque notre amour se mélangeait, deux chansons n’en faisaient plus qu’une. »

Pourquoi ce livre ?

Parce que ce n’est pas seulement l’histoire de deux personnages brisés par la vie, c’est un récit qui aura un écho en chaque lecteur, qui portera haut et fort un message d’espoir et d’amour.

Parce que Brittainy C. Cherry a bien travaillé la psychologie de ses personnages ainsi que celle des thèmes abordés. Elle a su traiter des thématiques sensibles avec beaucoup de tact et de bienveillance. C'est une totale réussite. Dans ce roman, on est aux prises avec nos émotions, avec nos certitudes sur tels ou tels sujets. J'ai particulièrement aimé les messages transmis par l'autrice, sa manière de toucher son lectorat avec des sujets modernes et percutants.

Parce que l'histoire d'amour est magique ! Il y a l'amour de la musique, inconditionnel et énergique ! Il y a l'amour que les personnages se portent, qu'il soit maternel, fraternel ou bien amical. Et il y a l'amour avec un grand A. L'amour de Jasmine et Eliott ! Magnifique tout simplement !

Parce que j'ai vécu un moment de lecture inoubliable avec Behind the bars. Brittainy C. Cherry nous offre un récit puissant porté par la musique et des personnages singuliers et hors du commun. Cette histoire m'a bouleversée, j'ai eu un énorme coup de cœur pour tous les aspects du destin de nos héros. Ce roman fut douloureux à lire mais douloureusement magnifique, la musique se déverse encore dans mon esprit, les personnages ne quitteront pas mon cœur de sitôt ! Un coup de cœur monumental à lire de toute urgence.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Deux êtres qui vont trouver la force de surmonter beaucoup d’épreuves grâce à l’amour de la musique et l’amour qu’ils se portent l’un à l’autre. L’autrice nous livre un récit très intime et touchant, le scénario laisse le lecteur sans voix !

Les personnages. L’histoire ne repose pas uniquement sur la magnificence de nos deux héros. Les personnages secondaires ont la part belle et je peux vous dire que je me suis énormément attachée à eux. Il y a bien sûr des éléments perturbateurs, des protagonistes qui m’ont fait ressentir des émotions éprouvantes.

Les lieux. L’intrigue principale se situe vraiment à la Nouvelle Orléans. On se laisse facilement emporter par l’ambiance des lieux, par l’âme de la musique qui rythme chaque page du roman.

L’époque. L’histoire se déroule à notre époque. A l’adolescence de nos héros puis six ans plus tard.

L’auteur. Brittainy C. Cherry est une de ces autrices que l’on lit sans réfléchir. Elle est la valeur sûre que je recommande lorsque l’on me demande des conseils en matière de romance.

Ce livre a été lu par MarlèneLMEDML « comme si ma vie en dépendait sans réussir à m’arrêter une seule seconde avant la fin ».

MarlèneLMEDML membre de la communauté 20 Minutes Livres.