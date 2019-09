Raconte-moi ma vie — Rageot

Aujourd'hui « Raconte-Moi ma Vie » de Sophie Rigal-Goulard, paru en septembre 2019 chez Rageot.

Anne-So Echos de Mots, membre de la communauté 20 Minutes Livres, vous donne son avis

Sa citation préférée :

Je suis comme un appartement cambriolé. Une rue désertée. Une bouteille renversée. Ma mémoire est blanche. En langage médical, on appelle ça une amnésie post-traumatique.

Pourquoi ce livre ?

Parce que l’écriture est fluide et va droit au but dans ce roman destiné aux 9/12 ans. Entre secrets, doutes, peurs et révélations, Raconte-Moi ma Vie est un concentré de bonnes idées exécutées avec talent. Je recommande à 100 % ce roman jeunesse qui plongera son lecteur au cœur d’une quête d’identité troublante, inquiétante et surprenante.

Parce que Raconte-Moi ma Vie a été écrit dans des conditions qui sortent de l’ordinaire. L’association des Incorruptibles a créé le Feuilleton des Incos, qui consiste à mettre en lien des auteurs (ici, Sophie Rigal-Goulard) et des groupes de lecteurs (ici, des élèves de plusieurs classes de collèges différents). Ces derniers ont ainsi pu découvrir les coulisses de la création du roman grâce à des échanges avec l’auteure qui leur envoyait les chapitres au fur et à mesure de sa progression.

Parce qu’à l’ouverture de ce roman, l’héroïne et le lecteur en savent autant l’un que l’autre. Après un accident, Enola a perdu tous ses souvenirs. Ainsi, nous suivons avec intérêt cette dernière dans sa quête d’identité et l’attachement se fait très rapidement. L’héroïne, pourtant entourée, se sent seule et perdue. Pire, plus elle en apprend sur qui elle était, moins elle reconnaît celle qu’elle est aujourd’hui.

Parce que Sophie Rigal-Goulard a su manier suspens et révélations avec dextérité pour nous scotcher au roman de la première à la dernière page. Quelque chose dérange l’héroïne et le lecteur qui restent tous deux frustrés et curieux de ne pas avoir les clés pour comprendre ce qu’on leur cache. Le mystère reste entier tout au long du livre pour s’achever sur un final surprenant et bien amené.

Parce que tous les personnages sont réellement intéressants. Bien sûr, l’héroïne et ses questionnements intriguent terriblement, mais les personnages secondaires sont loin d’être en reste. Ces derniers semblent cacher des choses à Enola et le lecteur se prend ainsi au jeu de tenter de démêler le vrai du faux et surtout, essaie de savoir à qui faire confiance. Devon, particulièrement, est un jeune homme intrigant ; en effet il était très proche de l’héroïne avant son accident mais cherche aujourd’hui à la fuir sans lui donner la moindre explication.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Après un accident, Enola se réveille avec une amnésie post-traumatique. Alors qu’elle tente de rassembler les pièces du puzzle de sa vie grâce à l’aide de ses parents et amis, la jeune fille se sent de plus en plus perdue. Surtout lorsque certaines personnes semblent lui cacher des informations…

Les personnages. Enola est le personnage principal. A la maison, elle est entourée de ses parents auxquels elle n’arrive pas à se fier. Garance, sa meilleure amie, fait de son mieux pour l’aider à se souvenir. Enfin, Devon est un garçon dont Enola était proche mais qui semble aujourd’hui décidé à la fuir…

Les lieux. Le roman se déroule majoritairement chez Enola ainsi qu’à l’école.

L’époque. L’époque n’est jamais réellement précisée par Sophie Rigal-Goulard mais l’histoire se déroule tout de même dans une ambiance quelque peu futuriste.

L’auteur. Ancienne professeure des écoles, Sophie Rigal-Goulard est aujourd’hui auteure à pleins-temps. Elle signe de nombreux romans jeunesse dont Dix Jours sans Écran ou encore la série Quatre Sœurs.

Ce livre a été lu « avec plaisir » par Anne-So Echos de Mots, « blogueuse littéraire spécialisée dans la littérature jeunesse et ado. Pour moi, la lecture peut être aussi bien un plaisir personnel dans lequel on court se réfugier ou bien une excuse pour échanger et rencontrer d’autres lecteurs. Je suis une amoureuse des mots toujours intéressée par de nouvelles découvertes. »

