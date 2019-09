Une femme en contre jour de Gaëlle Josse — Editions Noir sur Blanc

Aujourd’hui, « Une femme en contre-jour » de Gaëlle Josse.

Cassiopée, blogueuse et lectrice passionnée vient de rejoindre la communauté « 20 Minutes Livres ». Elle vous donne son avis sur Une femme en contre-jour de Gaëlle Josse.

Sa citation préférée :

Chez Vivian Maier, il y a la crasse de la rue, la saleté des vêtements tachés, déchirés, il y a des chaussures trouées et des enfants qui jouent dans le caniveau. Nous sommes dans un réel saisi de face, de front, sans embellissement aucun.

Pourquoi ce livre ?

Parce que l’écriture de l’auteur est une dentelle qui se construit sous vos yeux. Parfois froide et détachée, posant les mots sans émotion apparente qui décrivent le destin d’une femme hors normes, parfois tendre et délicate, elle donne vie à un destin inoubliable. Elle lace, entremêle les fils pour donner vie à une invisible.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Une biographie à peine romancée d’une photographe méconnue de son vivant. Ses nombreux clichés découverts par hasard après son décès lui ont rendu à titre posthume, un hommage important.

Les personnages. La photographe Vivian Maier, sa famille, ses proches son « découvreur ».

Les lieux. Les Etats-Unis, la France.

L’époque. De nos jours et quelques années en arrière.

L’auteur. Gaëlle Josse est née en 1960. Elle vit en région parisienne. Elle a publié des poèmes dans de nombreuses revues et est l’auteure de romans dont plusieurs ont reçu des prix. Elle tient aussi un blog.

Ce livre a été pour moi une belle découverte. Ce que l’on apprend de la photographe laisse à penser que son appareil photo était « un œil posé sur la vie ». Cassiopée, pour qui "lire est nécessaire, indispensable, vital. C’est une forme de respiration, d’évasion et un plaisir sans cesse renouvelé", a aimé le lien établi entre photographie et écriture, et comment ces deux arts peuvent « ciseler » la vie de ceux qui les pratiquent.

