Happy Manda, contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Livres et blogueuse, vous donne son avis sur Liquide inflammable de Robert Bryndza paru en septembre 2019 chez Belfond.

Sa citation préférée :

Pourquoi ce livre ?

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Au cours d’une enquête de stupéfiants, le corps décomposé de Jessica Collins, disparue en 1990 à l'âge de 7 ans, est découvert. La première enquête s'était soldée par un fiasco. Erika reprend l’affaire, mais ce cold case s'annonce plus ardu encore, car dans l’ombre, quelqu’un semble agir pour que la vérité n’éclate pas.

Les personnages. John Mc Gorry jeune détective qui mène l’enquête avec Erika Foster. Tous les personnages sont excellents dans ce thriller, même les méchants, on réussit à les aimer.

Les lieux. Londres et sa périphérie.

L’époque. De nos jours,

L’auteur. Robert Bryndza est un auteur anglais d’origine Slovaque né en 1979. Il été comédien pendant sept ans avant de se lancer dans l’écriture. Il a vécu aux États-Unis et au Canada avant de s’installer en Slovaquie avec son époux slovaque, Jan.

Cette fiche pour « 20 Minutes Livres » a été préparée avec « une addiction grandissante jusqu’au souffle coupé » par Happy Manda : « Aventure livresque quotidienne un livre un jour des livres toujours – lire est une évasion dont je ne peux me passer et parler des livres une seconde nature pour moi ouverture d’un blog – Happy Manda Passions – ne pouvant plus garder tous mes avis dans ma tête sans les partager ! »

Vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu ? Rejoignez notre communauté en cliquant ici