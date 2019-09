Envie de partager vos coups de cœur littéraires, notre plateforme est faite pour vous... — 20 Minutes

Féru de lecture, vous aimez partager vos coups de cœur ? Rejoignez la communauté des contributeurs livres de 20 Minutes. Ce n’est pas exactement un book club, mais quand même un vrai bon groupe de passionnés.

« Grosse lectrice mais aussi grosse bavarde je suis comblée, raconte Laure Manda Marie, contributrice depuis plus d’un an. J’y ai trouvé d’autres lecteurs et des organisateurs qui répondent présents pour nous guider, et encore plus de bonheur livresque. »

Lieux de rencontre et d'échange

« Il n’y a pas de plaisir sans partage, estime Christian Dorsan, écrivain lui-même, blogueur et contributeur de la première heure. La lecture est un plaisir qui rapproche les gens d’univers différents. Nos chroniques sont des lieux de rencontre et d’échange. »

« C’est une belle façon d’exprimer nos avis sur l’actualité littéraire », note Marlene Eloradana. « Ou nos cœurs de cœur, du succès mondial à la pépite d’un petit éditeur », souligne Amandine Roulland. Même avis de Charlène Rave : « 20 Minutes livres permet de découvrir et de révéler des auteurs pas forcément en tête de gondole mais qui le mériteraient. » « Cette plateforme ouvre mon champ de lecture pour m’aventurer vers des genres littéraires auxquels je n’aurai pas pensé », ajoute encore Valérie Aubin…

Cinq cents fiches de lecture déjà publiées

En mars 2017, 20 Minutes avait noué un partenariat avec 2 min books afin de se créer une communauté de lecteurs rédacteurs. Trente mois et quelque 500 fiches publiées sur le site de 20 Minutes plus tard, une nouvelle plateforme sobrement baptisée « 20 Minutes Livres », s’apprête à voir le jour.

Le principe reste le même, mais le processus de création des fiches a été nettement simplifié. Après vous être enregistré sur la plateforme, vous pourrez commencer à égrainer la citation qui vous a mis en joie ou en émoi et toutes les raisons qui vous ont poussées à tourner chaque page, l’une après l’autre, dans l’attente d’un dénouement que vous n’auriez jamais imaginé… Qui sont les personnages ? Où se situe l’action ? A quelle époque. Il ne reste plus qu’à signer en vous présentant brièvement et le tour est joué.

La plateforme « 20 Minutes Livres » est encore en période de rodage, mais vos premières fiches pourront déjà être sauvegardées sur votre compte contributeur, le temps d’être dûment relues et vérifiées par la rédaction et publiées sur le site.

Vous aurez peut-être alors envie de rejoindre le groupe des contributeurs réguliers sur notre page 20 Minutes Books, un « groupe fermé », comme ils disent sur Facebook, mais tout prêt à s’ouvrir… comme un livre.