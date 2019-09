Amélie Nothomb publie son 28ème roman «Soif» où elle donne la parole à Jésus... — Albin Michel

Le jury du prix Goncourt a dévoilé mardi sa première sélection de 15 titres en lice pour le plus prestigieux prix littéraire du monde francophone qui sera décerné le 4 novembre. Yann Moix, présenté comme un potentiel lauréat du Goncourt avant l’exhumation d’anciens textes et dessins antisémites, n’est pas présent sur la liste qui accueille en revanche la romancière belge à succès Amélie Nothomb.

La sélection du Goncourt compte également deux primo-romanciers : Abel Quentin et Anne Pauly qui vient de recevoir le prix Envoyé par La Poste pour Avant que j’oublie (Verdier), un récit tragi-comique plein de tendresse et d’empathie racontant la maladie et la mort de son père.

Trois auteurs sur la liste du Renaudot

Trois des auteurs retenus par les académiciens Goncourt (Santiago Amigorena, Nathacha Appanah et Jean-Luc Coatalem) figurent également dans la sélection du Renaudot dévoilée lundi soir.

Voici la liste, par ordre alphabétique d’auteurs, de la première sélection du Goncourt :

- Santiago H. Amigorena, Le ghetto intérieur (P.O.L)

- Nathacha Appanah, Le ciel par-dessus le toit (Gallimard)

- Dominique Barbéris, Un dimanche à Ville-d’Avray (Arléa)

- Jean-Luc Coatalem, La part du fils (Stock)

- Louis-Philippe Dalembert, Mur Méditerranée (Sabine Wespieser)

- Jean-Paul Dubois, Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon (L’Olivier)

- Hélène Gaudy, Un monde sans rivage (Actes Sud)

- Léonora Miano, Rouge impératrice (Grasset)

- Hubert Mingarelli, La terre invisible (Buchet Chastel)

- Amélie Nothomb, Soif (Albin Michel)

- Anne Pauly, Avant que j’oublie (Verdier)

- Abel Quentin, Soeur (L’Observatoire)

- Olivier Rolin, Extérieur monde (Gallimard)

- Sébastien Spitzer, Le cœur battant du monde (Albin Michel)

- Karine Tuil, Les choses humaines (Gallimard)

Cette première sélection lance aussi le Goncourt des lycéens. Les jeunes jurés choisissent en effet leur lauréat parmi les auteurs retenus par les académiciens Goncourt, à l’exception de Léonora Miano qui a déjà obtenu cette récompense en 2006.

Le lauréat du Goncourt des lycéens sera connu le jeudi 14 novembre. L’an dernier le prix Goncourt avait été décerné à Nicolas Mathieu pour Leurs enfants après eux (Actes Sud) et le Goncourt des lycéens à David Diop pour Frère d’âme (Seuil).