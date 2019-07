Le premier livre de Magali Berdah racontait sa vie et la fondation de son entreprise Shauna Events. — Cyrille GEORGE JERUSALMI/C8

Elle est considérée comme l’agent des célébrités de la téléréalité. Celle qui en a fait des publicités ambulantes. Magali Berdah publie donc ce guide 2.0 « Comment devenir influenceur ? » qui présente une préface sans filtre, sobrement appelée « Comment j’ai réussi ». Par un « je » omniprésent, la chroniqueuse de TPMP nous raconte son parcours, ses premiers pas sur le réseau social Snapchat et le grand succès de son entreprise de communication Shauna Events. Un paragraphe émouvant est consacré à l’image de la porte du restaurant de ses grands-parents. Bref, femme d’affaires au grand cœur, Magali Berdah sait construire sa légende…

Le livre de l’amie des stars de la télé-réalité est axé sur une dualité, il y a elle, et nous. Et l’écran. Celui entre elle et nous et celui qu’il y aura entre nous et nos followers… Et pour appuyer ses propos, la businesswoman a demandé à son armée d’influenceurs de participer au livre, les pages se peuplent de citations de Maître Gims, Carla Moreau, Jessica Thivenin et Nabilla Benattia. L’année dernière, Magali Berdah avait déjà publié un livre autobiographique « Ma vie en réalité » vendu à plus de 25.000 exemplaires.

« Quelques tips pour être toujours au top »

L’ouvrage se présente comme un « Gagner des followers pour les nuls », un guide suprême pour s’élaborer des beaux comptes lisses sur les réseaux sociaux. Les enseignements sont simples à suivre pour booster son rayonnement sur les réseaux sociaux, avec des chiffres intéressants. Par exemple, pour calculer le taux d’interaction de votre dernier post : nombre de j’aime + nombre de commentaires + nombre de partages/nombre total de followers X 100. Honnêtement, l’ouvrage respecte ses promesses, on apprend en 10 règles d’or à gagner 10.000 followers. Et même à se faire repérer pour que les marques viennent à nous.

Bon, on a lu attentivement cet essai et on a décidé d’en extraire la substance la plus poétique.