Garry Kasparov et Cédric Biscay sur la plage ADR de l'hôtel Majestic, pendant le 72e Festival de Cannes — YCK / ADR

Garry Kasparov sera l’un des héros du nouveau manga Blitz.

Ces livres, écrits autour de l’univers des échecs, ont été imaginés par le Niçois Cédric Biscay.

Le producteur azuréen prévoit aussi d’en faire une série d’animations.

Un sport, des jeunes et des amourettes. Bien rodée, cette recette de manga est éprouvée. Et Cédric Biscay a décidé de la transposer dans un tout nouvel univers. Avec Blitz, ce producteur niçois installé à Monaco, fan du Japon et des animes, espère bien avoir imaginé le « Olive et Tom des échecs ». Il a profité du Festival de Cannes pour en présenter le premier chapitre en compagnie du maître de la discipline Garry Kasparov.

Le légendaire champion d'échecs sera l'un des personnages de la série de livres - YCK / ADR

Le champion du monde a non seulement accepté d’apparaître dans les tomes (dont la sortie est prévue dès février 2020) mais aussi de distiller ses précieux conseils pour animer les parties dans le récit. « Je me suis toujours consacré à démocratiser le jeu d’échecs et c’est une occasion unique de pouvoir le faire, en particulier au Japon, où il n’est pas vraiment populaire et où le Shogi est plus connu », a-t-il expliqué sur la Croisette.

Une série d’animations à suivre

Avec ce parrain de choix et des coauteurs et dessinateurs nippons, l’Azuréen Cédric Biscay signe « une collaboration France-Monaco-Japon inédite pour un manga, et sur un thème original ». « On a construit l’histoire pour qu’elle puisse intéresser les gens qui aiment les échecs et également ceux qui sont fans des shonen [manga pour adolescents] », a expliqué l’entrepreneur de 39 ans à 20 Minutes.

Blitz suivra la vie de Tom, un jeune collégien qui cherche à se rapprocher d’Harmony. Cette dernière est fan d’échecs, lui ne s’y intéresse pas du tout. Il va donc tout faire pour apprendre et ainsi espérer pouvoir se rapprocher d’elle. En visionnant des parties de Garry Kasparov grâce à des lunettes de réalité virtuelle, un événement inattendu va transférer toutes les connaissances et les habiletés du joueur dans son esprit.

« Cinq tomes sont déjà bouclés et on a déjà de quoi en sortir quinze au total, précise Cédric Biscay. Le but est ensuite d’en faire une série d’animations. On peut estimer qu’elle pourrait sortir dès 2021. » A la tête de sa société Shibuya productions, le Niçois a déjà sorti des dessins animés (Astroboy reboot, Cobra), des jeux vidéo (Shemnue 3, prévu le 27 août), mais aussi des documentaires (Sad hill unearthed sur Netflix).