Guillaume Musso, plus fort que jamais, détrôné par lui-même

Guillaume Musso, le 2 septembre 2016. — L. Benhamou / Sipa

Hold-up dans le monde littéraire. Le nouveau roman de Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains, a solidement pris la première place des meilleures ventes de livres reléguant au deuxième rang La jeune fille et la nuit de… Guillaume Musso, selon le classement hebdomadaire de GfK pour Livres Hebdo.

Sorti le 2 avril chez Calmann-Levy (groupe Hachette Livre), le 16e roman de l’auteur préféré des Français a bénéficié d’un premier tirage exceptionnel de 400.000 exemplaires et se classe d’emblée en tête des ventes, relève GfK.

En tête des auteurs les plus vendus en France

En tête du classement GfK/Livres Hebdo de la semaine dernière, l’édition de poche du précédent roman de Guillaume Musso, La jeune fille et la nuit (Livre de Poche), sortie en librairie le 20 mars, recule d’une place et occupe désormais la 2e place du Top 20 des meilleures ventes (tous formats confondus).

L’édition de poche de La jeune fille et la nuit a bénéficié d’un tirage de 700.000 exemplaires. Sortie en 2018, l’édition grand format du même roman s’est écoulée à près de 800.000 exemplaires. Ce roman doit être publié en anglais en juillet. Depuis huit ans, Guillaume Musso occupe la première place des auteurs les plus vendus en France. Plus de 1,6 million d’exemplaires de ses livres se sont écoulés l’an dernier.