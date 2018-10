Plongez dans les bonnes feuilles des livres sur la forêt

Une forêt. (Illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

C’est de saison : « 20 Minutes » a sélectionné des albums jeunesse à lire avant de chausser ses bottes et humer l’air frais lors d’une promenade en forêt.

De l’éveil des sens à la curiosité botanique, en passant par la poésie et le cycle de la vie, le thème de la forêt offre une riche palette de lectures.

En ce début de vacances de Toussaint, 20 Minutes a chaussé ses bottes et plongé tête la première dans les belles feuilles des livres jeunesse sur la forêt. Voici notre sélection, à savourer in situ, ou bien au chaud chez soi en rêvant de balades automnales.

Pour éveiller au plaisir de souffler sur un pissenlit : « Petits riens, grande nature »

La forêt est un terrain de jeux inépuisable, et cet album illustre les joies simples que tout enfant éprouve à serrer fort un arbre, à souffler sur un pissenlit, faire un grand bouquet de feuilles d’automne, ou remplir ses poches de mille et une petites trouvailles. Sur le principe de l’opposition grand/petit (« petite pluie/grandes bottes », « grande plume d’oiseau/petit indien », « grosse coquille de noix/petit bateau », etc.), le livre déroule le fil des saisons. Et fait ressentir au plus près, grâce à un trait simple et une mise en couleurs poétique, le plaisir d’une balade en forêt et, pour finir, d’un bon bain chaud après les premiers frimas.

Petits rien, grande nature, de Géraldine Collet et Kerascoët, Albin Michel Jeunesse, 48 p., 11,90 €. A partir de 3 ans.

Pour les botanistes dans l’âme : « Mon livre nature tout-en-un »

Rien que la couverture, un brin vintage, est une invitation à jouer les botanistes en herbe. Comment reconnaître un arbre à ses feuilles ? A quel animal appartiennent ces traces sur le sol ? Et pourquoi le pic tambourine-t-il sur les arbres un grand nombre de fois consécutives ? Autant de questions abordées dans ce livre, et de réponses à chercher en aiguisant son sens de l’observation lors des sorties en forêt. De retour à la maison, on peut s’amuser à colorier, faire des expériences, parmi les autres activités proposées par cet album astucieux. Et l’on prolongera la découverte aux beaux jours : des pages sont aussi consacrées à la plage et aux poissons…

Mon livre nature tout-en-un - Glénat Jeunesse

Mon livre nature tout-en-un, Glénat Jeunesse, Collectif, 64 p., 16,95 €. A partir de 7 ans.

Pour les philosophes en herbe : « La Forêt »

Une double page blanche, ces quelques mots (« C’est une forêt immense, très ancienne, encore en partie inexplorée »), et des yeux d’enfants en découpe qui invitent à explorer le vert luxuriant perçu au loin. Dès l’ouverture, ce livre à la facture très travaillée (des effets de gaufrage créent de nombreux reliefs, qui donnent à l’ensemble un rendu tactile autant que visuel) embarque le lecteur dans un univers à part. Parce que toute balade en forêt peut finalement s’apparenter à un voyage initiatique, on suit l’avancée de randonneurs. Ils vont s’aider, parfois s’aimer ou rivaliser pour apprivoiser une nature dans ce qu’elle a de plus séduisant, mystérieux et menaçant aussi. Et si, à la toute fin, il y avait un petit bois de jeunes pins, comme au commencement ? Un cycle de la vie et une parabole de l’existence sur laquelle on pourra s’amuser à deviser en famille en ramassant les feuilles mortes !

La Forêt, de Riccardo Bozzi, illustré par Violeta Lopiz et Valerio Vidali, Gallimard Jeunesse Giboulées, 64 p., 25 €. A partir de 8 ans.

Pour les joueurs (ou les récalcitrants) : « Suivez le guide ! Aventure en forêt »

Dans la série « Suivez le guide », dont on avait beaucoup aimé le premier tome sur le manoir, demandez l’aventure en forêt. Ce livre à clapets devrait convaincre les plus récalcitrants des petits promeneurs. Sur les traces du chat Rominagrobis et des petits chiens, on part dans les bois à la recherche d’un chiot perdu. Les 54 fenêtres mettent en scène avec humour des animaux de la forêt souvent facétieux, dans des pages riches en couleurs et illustrations. C’est interactif et amusant, et cela titille le sens de la curiosité.

Suivez le guide ! Aventure en forêt, de Camille Garoche et Didier Genevois, Casterman, 20 p., 14,50 €. A partir de 4 ans.

Pour lire le soir, en rentrant d’une balade en forêt : « Parler avec les arbres »

Est-ce le ton automnal de l’album, les illustrations à l’aquarelle, ou la simplicité de l’histoire - un petit garçon au chapeau lutin qui va à la rencontre d’un arbre, et veut en faire son ami - cet album dégage une grande douceur. L’histoire commence au pied de l’arbre (« J’ai d’abord pensé qu’il fallait le saluer ; alors j’ai dit Salut ! ») et se termine sur une branche haute, où l’enfant joue à l’écureuil, avant de contempler, au loin dans la nuit qui tombe, la fenêtre éclairée de sa maison. Il est temps de rentrer.

Parler avec les arbres, par Sara Donati, Editions du Rouergue, 40 p. 15,90 €. A partir de 5 ans.