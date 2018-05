«Comment devenir la mégaboss de ta super vie»: Le guide de (sur)vie d'une youtubeuse star

Lilly Singh, aka Superwoman, est une célèbre youtubeuse. — C.D

Lilly Singh est Superwoman, une célèbre youtubeuse de 28 ans, qui compte plus de 12 millions d’abonnés à sa chaîne.

Canadienne, elle s’est installée à Los Angeles, où elle met tout en œuvre pour faire aussi carrière dans le cinéma et la télévision : elle sera du casting d’une prochaine série pour NBC, inspirée de Friends.

Son premier livre de développement personnel, traduit en français, est sorti en librairie. Il invite les adolescents à sortir de leur zone de confiance pour conquérir leur vie et réaliser leurs rêves.

Décidément, on n’arrête plus Lilly Singh, aka Superwoman. Elue youtubeuse de l’année 2017 aux People's Choice Awards, après avoir été classée par le magazine Forbes parmi les trente personnalités de moins de 30 ans les plus influentes, la Canadienne de 28 ans sera du casting de Bright Futures, une série en préparation pour la chaîne américaine NBC. Elle y côtoiera Emily Ratajkowski et aussi Lisa Kudrow, la Phoebe de Friends, dont s’inspire ouvertement ce projet de sitcom.

L’accomplissement du rêve américain pour celle qui cumule plus de 12 millions de fans sur sa chaîne YouTube et ne cache pas ses ambitions dans son premier livre traduit chez Albin Michel, Comment devenir la mégaboss de ta super vie. Au premier coup d’œil, rien de bien nouveau sous le soleil du développement personnel adolescent, même si la tonalité est ici très teintée de positivisme nord-américain, en mode coach sportif (en somme, prends le contrôle de ta propre vie, bosse méga dur, mets de côté tes émotions et tu réaliseras tes rêves). Mais à y regarder de plus près, ce guide peut aussi se lire comme un manuel de survie à l’usage des youtubeurs et autres amateurs de réseaux sociaux, et là, cela nous intéresse beaucoup plus. 20 Minutes vous en donne les grandes punchlines.

« YouTube, pour moi, c’était presque une thérapie. »

Lilly Singh ne s’en cache pas. Si elle a posté en 2010 sa première vidéo sur YouTube, c’est en grande partie pour « échapper à une dépression ». « Je me disais que si je pouvais faire rire les autres, je pourrais peut-être me faire rire moi-même ». Et aussi : « J’en avais écrit le script, je l’avais enregistrée, montée et publiée. Je n’avais eu besoin de personne, et ce sentiment d’indépendance était carrément grisant ».

Reste que publier deux fois par semaine n’est pas de tout repos, surtout quand l’inspiration est en panne. « Certains lundis, je préférerais mettre mes cheveux dans un blender plutôt que de faire une vidéo. L’idée d’écrire un scénario, d’installer ma caméra sur mon trépied cassé, de faire comme si je savais utiliser les lumières (…) me donne envie de pleurer ». Cela vous rappelle quelque chose ? Pas de souci, un(e) mégaboss apprend à gérer ce manque (passager) de motivation.

« Je suis sûre qu’il a noté que ma profession, c’était propriétaire d’Internet. »

Il, c’est le comptable de Lilly Singh, à qui elle tente « d’expliquer le nombre de vues sur YouTube à la fin de l’année fiscale ». « Cela a été tout un sketch », s’amuse-t-elle, constatant qu’à Toronto, sa ville natale, « personne ne comprenait vraiment sa carrière ». Pour elle, la solution a été de finalement s’installer à Los Angeles. L’important ? Trouver avant toute chose l’environnement qui aide à développer l’esprit d’un(e) mégaboss. Et ne laisser personne vous convaincre d’avoir un plan B, au cas où votre super projet de chaîne YouTube ne marcherait pas. Car, avoir un plan B, c’est déjà ne pas croire à son plan A. Les parents apprécieront…

« Nous vivons à une époque géniale où presque tout est possible »

Lancer le challenge #GirlLove, aller à la Maison Blanche discuter des droits des femmes, tourner une vidéo avec son idole The Rock, Lilly Singh slalome dans la vie comme dans une partie de Mario Kart, jeu vidéo qu’elle vénère, tout comme les pouvoirs de Daenerys dans Game of Thrones. Oui, le milieu du web permet d’ouvrir mille et une voies aux mégaboss. Pas question pour autant de « tomber dans le piège de la validation artificielle ». Et pan sur les « millenials (qui) ont grandi dans un environnement où on les félicitait pour leurs moindres faits et gestes, ce qui leur a donné l’illusion que le succès leur était dû ». Autrement dit, les likes, les commentaires sympas et autres louanges ne remplaceront jamais le sentiment de se dépasser et de se nourrir de ses réussites. « Tu n’es pas un ticket de métro, écrit Lilly Singh. Tu n’as pas besoin d’être validée ». Soit.

« La vie, c’est comme une vidéo YouTube géante… »

«… c’est super, mais quand le flux d’informations devient trop important, ça rame », poursuit Lilly Singh, qui conseille de « boire un verre d’eau chaque fois que tu publies sur Instagram », et surtout de « cliquer sur pause ». Une fois la vidéo chargée, on peut en reprendre la lecture. Avec qui plus est une qualité améliorée, CQFD. S’arrêter de temps en temps, profiter de l’instant présent avant d’aussitôt prendre une photo et vlogger, pour RESSENTIR et PROFITER des fruits de son labeur. Oui, même un mégaboss se doit de le faire, sinon c’est direct le séjour à l’hôpital pour surmenage.

« T’es pas née avec tes abonnés, tu as travaillé pour les avoir. »

« Dans la sphère digitale je suis une célébrité, mais à Hollywood je ne suis qu’une personne parmi tant d’autres qui essaient de passer des auditions », constate Lilly Singh après son déménagement à Los Angeles pour tenter sa chance à la télévision et au cinéma. Frustrant bien sûr pour qui a gravi les échelons sur YouTube, mais normal pour un(e) mégaboss qui sait qu’il faut tout recommencer pour gravir une autre échelle. Et puis le succès sur YouTube offre tout de même un avantage : les abonnés.

« Quand je passe une audition, le directeur du casting sait que je viens avec un large public, prêt à me soutenir dans mes futurs projets », concède Lilly Singh. Au début, cela la mettait mal à l’aise d’obtenir quoi que ce soit grâce à son audience. Et puis un pote lui a dit : « T’es pas née avec tes abonnés, tu as travaillé pour les avoir ». Dès lors, écrit Lilly Singh, « pourquoi YouTube ne pourrait-il pas m’ouvrir un chemin vers le cinéma ? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas écrire ma propre version du conte fées hollywoodien ? ».

« Comment devenir la mégaboss de ta super vie », de Lilly Singh, Albin Michel, 320 p., 18 euros.