La vidéo d’un dunk de Wemby explose tous les records de la NBA

Plus d’un milliard de vues. C’est le score atteint par les différentes vidéos publiées sur les réseaux sociaux de la NBA concernant les faits et gestes de Victor Wembanyama. L’ancien joueur de Boulogne-Levallois, qui a foulé les parquets américains pour la première fois en octobre dernier, devient ainsi le troisième joueur le plus regardé dans le monde derrière… Stephen Curry (1,2 milliard) et LeBron James (1,3 milliard), indique RMC Sport.

Une de ses vidéos a même explosé tous les records et est devenue la plus visionnée sur les réseaux sociaux de la NBA en cumulant 153 millions de vues !

Il s’agit de celle de son dunk d’anthologie réalisé face aux Boston Celtics fin décembre. Sur cette vidéo, on voit le numéro 1 de la dernière draft briller lors d’une contre-attaque. Arrivé au niveau du cercle des lancés francs, il prend son impulsion, vole au-dessus de son adversaire et marque avec une assurance déconcertante.

Wemby looked every bit of 7'4" on this play against Boston 🤯 pic.twitter.com/sTkujr0t3a — NBA (@NBA) January 1, 2024

« Il a décollé et je ne l’ai plus revu »

Derrick White, le meneur-arrière des Celtics, a été impuissant pour le contrer. « Je ne suis pas un idiot. J’espérais qu’il fasse un dribble de plus pour lui piquer le ballon. Mais il a décollé et je ne l’ai plus revu. Donc j’ai juste essayé de me pousser. Je pensais qu’il ferait un dribble de plus… C’était dingue », a-t-il confié avec humour à l’issue de la rencontre.

La saison est très compliquée pour les Spurs qui, après plus de deux semaines sans victoire, sont toujours bons derniers à l’ouest. Mais personnellement, Victor Wembanyama n’a jamais cessé de prouver son talent.

Le Frenchie est actuellement le meilleur marqueur (20,6 points par match) et rebondeur (10,2 rebonds) de son équipe. Au niveau du championnat NBA, il est également le meilleur contreur avec une moyenne de 3,3 contres par match.